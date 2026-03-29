Ngày càng có nhiều người mắc ung thư gan, bác sĩ nhấn mạnh: Thà ăn cơm không còn hơn "no say" với 5 việc này

Ung thư gan là ung thư đứng đầu tại Việt Nam, trong đó 90% số ca ung thư gan là ung thư biểu mô tế bào gan (HCC).

Gan là cơ quan chuyển hóa lớn nhất trong cơ thể người và có khả năng tự phục hồi rất mạnh. Tuy nhiên, nhiễm virus kéo dài, nghiện rượu, béo phì hoặc các yếu tố khác có thể dẫn đến viêm và xơ gan. Tình trạng xơ gan này có thể tích tụ theo thời gian, dẫn đến xơ gan và có nguy cơ ung thư. Đặc biệt, bệnh nhân mắc viêm gan B mãn tính và người nghiện rượu lâu năm có nguy cơ mắc ung thư gan cao hơn đáng kể.

Bên cạnh đó, nhiều người mắc bệnh gan nhiễm mỡ nhẹ, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi. Tình trạng này chủ yếu do những thói quen không lành mạnh gây ra, chẳng hạn như chế độ ăn nhiều chất béo, thiếu vận động và thức khuya trong thời gian dài. Gan nhiễm mỡ có thể không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, nhưng nó là môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các bệnh về gan. Nếu không được kiểm soát kịp thời, nó có thể tiến triển thành xơ gan và ung thư gan.

Ung thư gan không xảy ra đột ngột. Nghiên cứu khoa học cho thấy thông thường phải mất 10 năm hoặc thậm chí lâu hơn để gan tiến triển từ viêm gan sang xơ gan và sau đó là ung thư gan. Điều này là do môi trường viêm mãn tính bên trong gan tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của tế bào ung thư.

Quá trình này thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, vì vậy nhiều người chỉ được chẩn đoán ở giai đoạn muộn của ung thư gan.

5 thói quen xấu bạn không nên bỏ qua

- Lạm dụng rượu bia lâu dài có thể gây tổn thương gan khó phục hồi

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc uống rượu nhiều trong thời gian dài có thể làm tổn thương tế bào gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ và viêm gan do rượu. Nếu không được kiểm soát, cuối cùng có thể dẫn đến xơ gan hoặc ung thư gan.

Ngay cả khi bạn thích uống một chút rượu, bạn vẫn nên chú ý đến lượng tiêu thụ. Uống quá nhiều rượu sẽ luôn đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng gan.

- Thói quen ăn uống không điều độ làm tăng gánh nặng cho gan

Thói quen ăn uống không điều độ, chẳng hạn như ăn quá nhiều hoặc tiêu thụ quá nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ, có thể làm tăng gánh nặng cho gan.

Chế độ ăn nhiều chất béo, nhiều đường không chỉ dễ gây ra bệnh gan nhiễm mỡ mà còn có thể thúc đẩy bệnh gan bằng cách làm tăng tình trạng viêm trong cơ thể. Những người đặc biệt thích ăn đồ chiên rán và đồ chế biến sẵn sẽ phải chịu áp lực đáng kể lên gan.

- Thiếu vận động, rối loạn chuyển hóa

Việc thiếu vận động kéo dài hoặc lối sống ít vận động có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa, đặc biệt ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình chuyển hóa chất béo ở gan. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thiếu vận động không chỉ liên quan mật thiết đến bệnh gan nhiễm mỡ mà còn đẩy nhanh quá trình tiến triển của bệnh gan.

Tập thể dục vừa phải hàng ngày, chẳng hạn như đi bộ hoặc chạy bộ, có thể cải thiện hiệu quả chức năng chuyển hóa của gan và giảm nguy cơ ung thư gan.

- Thức khuya trong thời gian dài có thể làm suy giảm khả năng giải độc của gan

Thức khuya không chỉ có hại cho não bộ mà còn gây ảnh hưởng xấu đến gan. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng gan hoạt động mạnh nhất trong quá trình giải độc từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Nếu bạn thức khuya quá lâu, bạn sẽ bỏ lỡ khoảng thời gian vàng này, điều này sẽ cản trở quá trình giải độc của gan, từ đó làm tăng gánh nặng cho gan và tăng nguy cơ ung thư gan.

Việc lơ là kiểm soát cân nặng có thể làm trầm trọng thêm bệnh gan nhiễm mỡ.

- Với tỷ lệ béo phì ngày càng tăng, ngày càng nhiều người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Béo phì không chỉ dẫn đến lượng mỡ thừa trong cơ thể và tích tụ mỡ quá mức ở gan, mà còn gây ra các bệnh chuyển hóa khác như đường huyết cao và mỡ máu cao .

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng béo phì là một yếu tố nguy cơ độc lập đối với bệnh xơ gan và ung thư gan.

5 cách thiết thực để cải thiện sức khỏe gan

- Hãy ăn uống lành mạnh và giảm lượng chất béo nạp vào cơ thể

Để bảo vệ gan, hãy giảm lượng thức ăn nhiều dầu mỡ và thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời tăng cường ăn rau củ quả tươi để đảm bảo cơ thể nhận đủ chất xơ và vitamin.

Đồng thời, việc tiêu thụ hợp lý các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, chẳng hạn như trà xanh, các loại hạt và rau lá xanh đậm, có thể giúp giảm tổn thương do oxy hóa đối với gan.

- Tập thể dục thường xuyên có thể tăng cường chức năng gan

Ít nhất 30 phút tập thể dục cường độ vừa phải mỗi ngày có thể giúp tăng cường chức năng chuyển hóa của gan và cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ.

Các bài tập thể dục nhịp điệu vừa phải, như đi bộ, bơi lội và đạp xe, có thể giúp cải thiện quá trình chuyển hóa chất béo của gan và giảm gánh nặng cho gan.

- Hãy duy trì giờ giấc ngủ đều đặn, đi ngủ sớm và dậy sớm

Để gan có đủ thời gian giải độc, nên ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm và cố gắng tránh thức khuya.

Thói quen ngủ đều đặn không chỉ giúp gan tự phục hồi mà còn tăng cường hệ miễn dịch và chống lại các bệnh nhiễm virus.

- Hãy kiêng rượu để tránh gây thêm tổn thương cho gan

Bỏ rượu là bước đầu tiên để bảo vệ gan, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh gan tiềm ẩn, vì uống rượu có thể làm trầm trọng thêm tổn thương gan.

Ngay cả khi uống rượu với lượng nhỏ, tốt nhất vẫn nên tránh để bảo vệ sức khỏe gan.

- Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe.

Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt đối với những người có tiền sử bệnh gan, có thể giúp phát hiện những thay đổi bất thường ở gan càng sớm càng tốt.

Các xét nghiệm chức năng gan, siêu âm và xét nghiệm kháng thể gan có thể giúp theo dõi sức khỏe gan, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Nguồn và ảnh: Sohu