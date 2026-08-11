Ngành học có điểm chuẩn cao nhất tại Trường Đại học Y Hà Nội: 9 điểm/môn chưa chắc đỗ

Trường Đại học Y Hà Nội (HMU) vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026 theo hai phương thức gồm xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét kết quả bài thi SPT của Đại học Sư phạm Hà Nội.

Theo thông tin được nhà trường công bố sáng 11/8, Y khoa tiếp tục là ngành có điểm chuẩn cao nhất, đạt 28,5 điểm với tổ hợp ba môn thi tốt nghiệp THPT. Mức này tăng 0,37 điểm so với điểm chuẩn của ngành trong năm 2025.

Đứng thứ hai là Răng - Hàm - Mặt, với điểm chuẩn 27,57 điểm. Ở chiều ngược lại, Công tác xã hội là ngành có mức điểm chuẩn thấp nhất, ở mức 17,75 điểm.

Đáng chú ý, mức 28,5 điểm của ngành Y khoa cũng là điểm chuẩn cao nhất trong nhóm các trường đại học đào tạo lĩnh vực y, dược trên cả nước năm nay.

Trong nhiều năm qua, Trường Đại học Y Hà Nội thường xuyên nằm trong nhóm cơ sở đào tạo y dược có điểm chuẩn cao nhất cả nước, đặc biệt ở ngành Y khoa. Kết quả tuyển sinh năm 2026 tiếp tục cho thấy sức cạnh tranh lớn của trường đối với thí sinh có nguyện vọng theo đuổi lĩnh vực y khoa.

Chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa (Doctor of Medicine) của Trường Đại học Y Hà Nội được thiết kế theo định hướng chuẩn hóa đào tạo y khoa, kết hợp giữa kiến thức y học cơ sở, y học lâm sàng và thực hành nghề nghiệp, theo website trường. Mục tiêu là giúp sinh viên xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc, đồng thời hình thành y đức, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy phản biện và tinh thần trách nhiệm với người bệnh cũng như cộng đồng.

Học gì trong chương trình Bác sĩ Y khoa?

Sinh viên ngành Y khoa được đào tạo kiến thức từ nền tảng đến chuyên sâu về cấu trúc và chức năng của cơ thể người, cơ chế hình thành bệnh, phương pháp chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa bệnh tật. Bên cạnh kiến thức chuyên ngành, chương trình còn chú trọng phát triển kỹ năng giao tiếp với người bệnh, đạo đức nghề nghiệp và khả năng xử lý tình huống trong môi trường y tế thực tế.

Quá trình học không chỉ diễn ra trên giảng đường mà còn gắn với hoạt động thực hành tại các cơ sở y tế. Sinh viên có cơ hội học tập, thực hành tại những bệnh viện lớn, qua đó từng bước làm quen với môi trường khám, chữa bệnh và quy trình chuyên môn.

Ngoài ra, chương trình cũng tạo điều kiện để người học tiếp cận môi trường đào tạo quốc tế thông qua các chương trình trao đổi với nhiều trường đại học y khoa trên thế giới. Đây là cơ hội để sinh viên mở rộng kiến thức, trải nghiệm phương pháp đào tạo khác nhau và nâng cao khả năng hội nhập trong lĩnh vực y tế.

Sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc gì?

Bằng kiến thức chuyên môn và kỹ năng được tích lũy trong quá trình đào tạo, người tốt nghiệp ngành Y khoa có thể đảm nhiệm công việc với chức danh bác sĩ (Hạng III) tại các cơ sở y tế công lập hoặc ngoài công lập.

Phạm vi nghề nghiệp của bác sĩ không chỉ giới hạn ở hoạt động khám và điều trị. Người học sau khi tốt nghiệp còn có thể tham gia khám bệnh, chữa bệnh và xử trí các trường hợp cấp cứu thông thường, đồng thời tham gia quản lý, cải tiến chất lượng hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở y tế.

Bác sĩ cũng có thể làm việc trong lĩnh vực tư vấn, truyền thông và giáo dục sức khỏe, hỗ trợ người bệnh hoặc cộng đồng lựa chọn những dịch vụ y tế phù hợp. Trong những lĩnh vực chuyên môn được phép, người học còn có thể tham gia vận hành, sử dụng các thiết bị phục vụ công tác chẩn đoán.

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo mở ra nhiều hướng phát triển khác như giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, tham gia hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học về y học.

Sau khi hoàn thành chương trình đại học, người học cũng có thể làm việc tại nhiều môi trường khác nhau, từ các bệnh viện tuyến trung ương, địa phương, cơ sở y tế, bệnh viện quốc tế tại Việt Nam và trong khu vực đến các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức phi chính phủ.

Với những người muốn tiếp tục chuyên sâu, ngành Y khoa còn tạo nền tảng để học lên các chương trình sau đại học như đào tạo bác sĩ nội trú, thạc sĩ và chuyên khoa. Nhờ đó, sinh viên có thể từng bước lựa chọn hướng phát triển phù hợp, từ thực hành lâm sàng, nghiên cứu, giảng dạy đến quản lý y tế.

(Tổng hợp)