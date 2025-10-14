Ngán ngẩm với quảng cáo lố bịch, xúc phạm IQ của Ngân Collagen

Trước loạt ồn ào liên quan đến vụ Ngân 98 bị bắt, cái tên Ngân Collagen bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Cả hai từng nhiều lần đấu tố qua lại, xoay quanh việc quảng bá các sản phẩm giảm cân và làm đẹp. Đặc biệt, kể từ khi có thông tin Ngân 98 bị bắt do cáo buộc bán thuốc giảm cân giả, cộng đồng mạng bắt đầu đào sâu, bóc tách hàng loạt chi tiết liên quan đến thương hiệu mà Ngân Collagen đang kinh doanh.

Ngay lập tức, các sản phẩm giảm cân và làm đẹp của Ngân Collagen đã nhanh chóng bị dân tình bóc trần vì màn quảng cáo không thể thật trân hơn khi photoshop ảnh của người khác để biến thành ảnh của mình. Cụ thể, thay vì tự chụp ảnh để quảng bá cho sản phẩm, Ngân Collagen lại sử dụng luôn ảnh của các KOL và beauty blogger nổi tiếng, sau đó chỉnh sửa gương mặt thành của mình để minh họa cho sản phẩm. Từ mẫu tóc, mẫu lookbook cho đến hình của người mẫu châu Á, châu Âu đều có thể được Ngân Collagen "mượn tạm".

Loạt hình ảnh Ngân Collagen "thay đầu" để biến ảnh của người khác thành ảnh của mình

Không chỉ dừng lại ở việc sử dụng hình ảnh của dàn người đẹp quốc tế, Ngân Collagen còn bị phát hiện dùng ảnh của hai mỹ nhân Việt là Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Top 10 Hoa hậu Việt Nam Trần Thị Bé Quyên để chỉnh sửa và gắn gương mặt của mình vào. Điều này khiến dân tình được phen cười ra nước mắt trước chiêu trò quảng cáo lố bịch của cô và ekip.

Từ những lùm xùm xoay quanh các sản phẩm làm đẹp và giảm cân trôi nổi trên mạng, có thể thấy đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho người tiêu dùng, đặc biệt là chị em phụ nữ - nhóm đối tượng dễ bị thu hút bởi những lời quảng cáo "thần tốc" và hình ảnh lung linh trên mạng xã hội. Thực tế, không ít người vì tin vào các bài review được dàn dựng, tin vào vóc dáng biến hình chỉ sau vài ngày mà vội vàng xuống tiền, để rồi phải trả giá bằng sức khỏe, tiền bạc, thậm chí là nhan sắc.

Các sản phẩm làm đẹp hay thuốc giảm cân, nếu không rõ nguồn gốc, không được kiểm chứng, có thể chứa thành phần gây hại như corticoid, chất kích thích chuyển hóa hoặc các hoạt chất cấm. Những chất này có thể khiến cơ thể sụt cân nhanh chóng trong thời gian ngắn, nhưng về lâu dài lại gây rối loạn nội tiết, suy gan, thận và nhiều hệ lụy khó lường khác.

Chính vì vậy, khi lựa chọn sản phẩm làm đẹp hoặc hỗ trợ giảm cân, người tiêu dùng cần ưu tiên thương hiệu uy tín, được cấp phép, có công bố rõ ràng về thành phần và quy trình kiểm định. Đừng để những hình ảnh photoshop hay lời quảng cáo ngon ngọt đánh lừa, bởi vẻ đẹp thật sự chỉ có thể đến từ sự kiên trì, hiểu biết và lựa chọn đúng đắn.