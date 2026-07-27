Ngân hàng cho khách vay thế chấp 1,9 tỷ đồng, đến ngày thu hồi nợ mới phát hiện: Người vay đã qua đời, không có di chúc, cũng không ai thừa kế

Sau khi xem xét vụ việc, tòa án Trung Quốc đã chỉ định cơ quan dân chính địa phương làm người quản lý di sản để giải quyết nghĩa vụ trả nợ theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Tòa án nhân dân huyện Tư Dương (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), tháng 3/2020, ông Lưu ký hợp đồng vay thế chấp nhà ở với một ngân hàng trên địa bàn. Hai bên thống nhất sử dụng căn nhà đứng tên ông Lưu làm tài sản bảo đảm cho khoản vay, với thời hạn cấp tín dụng 3 năm.

Đến tháng 9/2021, ngân hàng giải ngân cho ông Lưu khoản vay trị giá 500.000 NDT (hơn 1,9 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay), thời hạn vay là 1 năm. Tuy nhiên, năm 2022, trước thời điểm khoản vay được tất toán, ông Lưu qua đời vì bạo bệnh. Khi ngân hàng tiến hành thu hồi nợ, khoản vay 500.000 NDT vẫn chưa được thanh toán.

Quá trình xác minh cho thấy ông Lưu không lập di chúc trước khi mất. Đáng chú ý, toàn bộ những người thuộc hàng thừa kế theo pháp luật Trung Quốc đều tuyên bố từ chối nhận di sản, khiến việc xử lý khoản nợ rơi vào bế tắc.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, ngân hàng đã khởi kiện lên tòa án địa phương, đề nghị chỉ định cơ quan dân chính của huyện làm người quản lý di sản của ông Lưu theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Sau khi thụ lý vụ việc, tòa án địa phương áp dụng thủ tục đặc biệt để xem xét yêu cầu của ngân hàng.

Qua quá trình điều tra, xác minh, tòa xác định ông Lưu thực sự không để lại di chúc và tất cả người thừa kế hợp pháp đều có văn bản hoặc tuyên bố rõ ràng về việc từ chối nhận di sản.

Căn cứ các quy định của pháp luật Trung Quốc về quản lý di sản trong trường hợp không có người nhận thừa kế, tòa án quyết định chỉ định cơ quan dân chính nơi căn nhà của ông Lưu tọa lạc làm người quản lý di sản của người đã mất.

Sau khi khoản vay đến hạn nhưng vẫn chưa được thanh toán, ngân hàng tiếp tục khởi kiện, yêu cầu cơ quan dân chính với tư cách người quản lý di sản phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ gốc 500.000 NDT cùng tiền lãi phát sinh theo hợp đồng.

Đồng thời, ngân hàng cũng đề nghị tòa án công nhận quyền ưu tiên thanh toán đối với căn nhà đã được thế chấp.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, tòa án địa phương nhận định hợp đồng vay thế chấp được ký kết giữa ngân hàng và ông Lưu là hoàn toàn tự nguyện, phản ánh đúng ý chí của các bên và đáp ứng đầy đủ điều kiện có hiệu lực theo quy định của pháp luật. Vì vậy, hợp đồng có giá trị pháp lý và các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng phải được thực hiện.

Đối với cơ quan dân chính, mặc dù không phải là bên vay tiền hay thừa kế, nhưng sau khi được tòa án chỉ định làm người quản lý di sản, cơ quan này có trách nhiệm quản lý, bảo toàn tài sản của người đã mất. Đồng thời, đơn vị này sẽ xử lý các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản còn tồn đọng theo đúng quy định pháp luật Trung Quốc.

Trên cơ sở đó, tòa án tuyên cơ quan dân chính phải sử dụng phần di sản đang quản lý để thanh toán khoản nợ gốc 500.000 NDT cùng tiền lãi cho ngân hàng trong phạm vi giá trị di sản.

Ngoài ra, tòa án Trung Quốc cũng xác định ngân hàng có quyền ưu tiên thanh toán đối với căn nhà đã được thế chấp. Trong trường hợp tài sản được bán đấu giá, chuyển nhượng hoặc xử lý theo hình thức khác, số tiền thu được sẽ được ưu tiên dùng để thanh toán khoản vay trước khi giải quyết các nghĩa vụ tài sản khác theo quy định.

(Theo Baijiahao)