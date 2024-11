Ngạc nhiên với cách "dưỡng nhan" của 2 sao nữ U60 "Sex and the City": Cực đơn giản, nhiều người Việt trưa nào cũng làm

"Sex and the City" là series phim truyền hình hài kịch lãng mạn quá quen tên với bất kì ai yêu điện ảnh. Thậm chí, có người còn xem đi xem lại không dưới vài lần trong suốt hơn 20 năm kể từ ngày phát sóng.

Với nội dung gần gũi, sau khi phát sóng "Sex and the City" đã được khán giả nồng nhiệt đón nhận. Thành công của "Sex and the City" đã góp phần đưa tên tuổi của dàn diễn viên trong phim đến gần với công chúng hơn.

Dàn sao nữ của phim "Sex and the City"

Hầu hết dàn diễn viên nữ, cả chính lẫn phụ, của phim "Sex and the City" đã bước sang tuổi U50, thế nhưng, khi nhắc đến họ, nhiều người không khỏi thốt lên: Họ rất trẻ trung, thậm chí trẻ hơn so với tuổi.

Chăm sóc sức khỏe và giữ gìn nhan sắc là việc mà người phụ nữ nào cũng muốn làm, dàn nữ chính, nữ phụ của phim "Sex and the City" cũng vậy. Nhưng có điều ít ai biết rằng, để duy trì sự trẻ đẹp khiến nhiều người ghen tị như vậy, không phải ai cũng đầu tư quá cầu kỳ. Thậm chí, nhiều sao nữ có những bí quyết vô cùng đơn giản mà bất kỳ chị em nào cũng học theo được. Duy trì thói quen ngủ trưa là một trong số đó.

Đây cũng là bí quyết giữ sức khỏe được 2 nữ phụ "Sex and the City" Bridget Moynahan và Lucy Liu vô cùng ưa thích.

Bridget Moynahan (trái) và Lucy Liu (phải)

Bridget Moynahan là diễn viên, siêu mẫu nổi tiếng người Mỹ. Trong bộ phim hài kịch lãng mạn "Sex and the City" đình đám của HBO, cô đóng một vai nhân vật Natasha - người vợ thứ hai của nam chính Mr. Big (do diễn viên Chris Noth thủ vai).

Theo nhận định của nhiều người thì Bridget Moynahan là một biểu tượng sắc đẹp thực thụ, luôn dẫn đầu xu hướng mới nhất về thời trang, trang điểm và chăm sóc da. Tìm hiểu sâu hơn về những thói quen sống của Bridget Moynahan, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta sẽ bất ngờ khi biết cô có thói quen ngủ rất "kỷ luật". Bridget Moynahan thường dậy sớm và sẽ bắt đầu làm việc từ 4 giờ sáng. Tuy nhiên, dù bận đến đâu, cô cũng không bao giờ thức đến tận 4 giờ sáng.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn thừa nhận mình là người thích ngủ trưa. Thậm chí, cô còn khẳng định: "Tôi nghĩ đây là một thói quen thực sự tốt cho sức khỏe. Việc nghỉ trưa thực sự giúp ích cho bạn theo nhiều cách".

Bridget Moynahan là một biểu tượng sắc đẹp thực thụ, luôn dẫn đầu xu hướng mới nhất về thời trang, trang điểm và chăm sóc da

Lucy Liu là nữ diễn viên người Mỹ gốc Hoa. Trong "Sex and the City", Lucy Liu xuất hiện ở phần 4, đóng vai khách hàng của Samantha (một trong bốn nữ chính). Khi so sánh ảnh của Lucy thời trẻ và ngày nay - ở tuổi 56 - nhiều người không khỏi bất ngờ trước sự trẻ đẹp vượt thời gian của cô. Làn da căng bóng, ít nếp nhăn và tươi sáng rạng rỡ là ấn tượng mà Lucy Liu để lại.

Ở tuổi 56, nhiều người không khỏi bất ngờ trước sự trẻ đẹp vượt thời gian của Lucy Liu

Là người có nhận thức sâu sắc về nhịp điệu bên trong của cơ thể, Lucy Liu để cơ thể quyết định thời gian đi ngủ. Tức là cô sẽ ngủ khi cơ thể cảm thấy cần phải ngủ. Với cô, giấc ngủ sẽ giúp tăng cường mọi khía cạnh khác của sức khỏe. Chia sẻ về giấc ngủ trưa, Lucy cho biết: Vào buổi trưa, nếu có thể, cô sẽ chợp mắt từ 10 đến 15 phút. Với cô, giấc ngủ trưa không đơn thuần chỉ là việc gác chân lên ngủ mà chính là lúc để máu lưu thông lên não và trong cơ thể tốt hơn.

Ngủ trưa có lợi cho sức khỏe và nhan sắc thế nào?

Ai cũng biết tác dụng của giấc ngủ, ngủ đủ giấc với sức khỏe nhưng ít người coi trọng giấc ngủ trưa. Giấc ngủ trưa không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe và nhan sắc như:

- Nâng cao khả năng tập trung, trí nhớ và giảm căng thẳng, mệt mỏi: Giấc ngủ trưa giúp não bộ được nghỉ ngơi, tăng cường khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ và khả năng học hỏi. Nhờ đó giảm căng thẳng, lo âu, từ đó cải thiện tâm trạng và tăng cường năng lượng.

- Bảo vệ tim mạch: Giấc ngủ trưa giúp giảm huyết áp, cải thiện lưu thông máu, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

- Giúp da khỏe mạnh, giảm nếp nhăn: Một giấc ngủ trưa "chất lượng" sẽ giúp các nốt mụn và những vết sẹo mụn nhanh lành hơn. Chúng còn giúp hạn chế sự hình thành những nếp nhăn do các gốc tự do gây ra. Vì vậy, không ngạc nhiên khi phái nữ xem ngủ trưa khi là một lựa chọn lý tưởng để chăm sóc cho sức khỏe và sắc đẹp của mình.

- Làm chậm quá trình lão hóa: Giấc ngủ trưa giúp cơ thể sản sinh hormone tăng trưởng, phục hồi các tế bào da, làm chậm quá trình lão hóa.

Ngủ trưa thế nào mới tốt?

Ngủ trưa trong khoảng thời gian từ 20-30 phút: Đây là khoảng thời gian lý tưởng để giúp bạn cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng mà không gây ra cảm giác uể oải.

Tạo không gian ngủ trưa thoải mái: Chọn một nơi yên tĩnh, thoáng mát và sử dụng một chiếc gối êm ái có thể sẽ giúp bạn ngủ trưa hiệu quả hơn.

Tránh ngủ trưa quá muộn: Nên ngủ trưa trước 3 giờ chiều để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ đêm.

Tóm lại, ngủ trưa là một thói quen tốt giúp cải thiện sức khỏe, làm đẹp làn da và tăng năng lượng cho buổi chiều. Hãy dành thời gian để tận hưởng những lợi ích tuyệt vời mà giấc ngủ trưa mang lại. Tuy nhiên, nếu bạn gặp các vấn đề về giấc ngủ, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ.