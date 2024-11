Sao phim “Sex and the city” hạnh phúc cùng chồng suốt 2 thập kỷ, tiết lộ bí quyết giữ lửa hôn nhân

“Sex and the city” là một trong những series phim truyền hình hài kịch lãng mạn kinh điển của HBO. Bộ phim quy tụ rất nhiều ngôi sao trong làng giải trí Mỹ. Bên cạnh các diễn viên chính như Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Chris Noth, Willie Garson, John Corbett,... “Sex and the city” cũng mời thêm nhiều ngôi sao khác đến đảm nhận vai diễn khách mời để làm phong phú thêm diễn biến của bộ phim. Một trong số đó là nữ diễn viên Elizabeth Banks.

Elizabeth Banks (sinh năm 1974) là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim người Mỹ. Elizabeth được đánh giá là nữ diễn viên tài năng, cô từng tham gia nhiều bộ phim đình đám như Spider-Man (2002); Phi vụ rắc rối (2008); Đấu trường sinh tử (2012); Spider-Man: All Roads Lead to No Way Home (2022)...

Trong “Sex and the city”, nữ diễn viên đảm nhận nhân vật Catherine, vị hôn thê của một chàng trai mà nhân vật Charlotte (do Kristin Davis thủ vai) thích.

Elizabeth Banks từng tham gia diễn vai khách mời trong phim "Sex and the city". (Ảnh: The Boston Globe)

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Elizabeth cũng khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ vì có một gia đình hạnh phúc bên chồng và hai con.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Porter, Elizabeth tiết lộ cô vào chồng là Max Handelman gặp nhau vào ngày đầu tiên đi học tại Đại học Pennsylvania, Mỹ, khoảng đầu những năm 90. Cả hai đã kết hôn vào năm 2003 sau 10 năm hẹn hò. Đến nay, cuộc hôn nhân của họ đã kéo dài được hơn 2 thập kỷ.

Elizabeth Banks tham dự sự kiện cùng chồng là Max Handelman. (Ảnh: Fashionuer)

Bí quyết giữ lửa hôn nhân suốt 2 thập kỷ của sao phim “Sex and the city”

Elizabeth tiết lộ cô cùng chồng đã yêu đương và hẹn hò từ khi học đại học. Elizabeth cho biết cô rất yêu chồng mình.

Elizabeth cho biết: “Hồi mới gặp, tôi thấy anh ấy rất dễ thương, tôi thích anh ấy. Tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào khiến tôi thích như vậy. Chồng tôi cũng vậy. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn rất yêu thương nhau”.

Elizabeth luôn tự hào về cuộc hôn nhân của mình. (Ảnh: Pretty Older Women)

Nhận xét về cuộc hôn nhân của mình, Elizabeth nói: “Đó là điều mà tôi tự hào nhất. Chúng tôi đã trưởng thành cùng nhau, đưa ra nhiều quyết định với nhau và điều đó giúp chúng tôi trở nên gần gũi hơn”.

Một trong số những quyết định đúng đắn của cặp đôi là thành lập công ty cùng nhau.

Elizabeth cho biết lúc đầu cả hai đều bận rộn với công việc cá nhân. Elizabeth theo đuổi sự nghiệp diễn xuất còn Max là một chuyên gia đầu tư tài chính.

“Có thời điểm anh ấy làm việc 80 giờ/tuần, tôi phải đi công tác liên tục trong nửa năm để quay phim tại các địa điểm thực tế”, Elizabeth nói.

Sau đó, Elizabeth quyết định “lôi kéo” Max vào ngành giải trí để có thêm thời gian dành cho nhau.

“Chúng tôi đã thành lập công ty sản xuất phim ảnh và truyền hình Brownstone Productions vào năm 2002. Đó là sự cố gắng để kết hợp của chúng tôi”, Elizabeth cho biết.

Elizabeth có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên cạnh chồng suốt 2 thập kỷ. (Ảnh: Herald Weekly)

Khi được hỏi về cách duy trì cuộc hôn nhân bền vững, Elizabeth cũng thẳng thắn chia sẻ: “Với tôi, kết hôn đồng nghĩa việc chúng ta phải chấp nhận những khoảnh khắc tồi tệ của nhau. Kết hôn là sự cam kết giữa hai người. Khi tiến tới hôn nhân chúng ta phải thực sự coi trọng đối phương”.

Elizabeth cho biết một yếu tố khác giúp cuộc hôn nhân của họ bền lâu là nhờ tính cách bổ sung cho nhau. Điều này giúp họ kết hợp ăn ý cả trong công việc lẫn gia đình.

Elizabeth nhận định: “Chồng tôi là người khéo léo, điềm tĩnh nhưng rất nhạy bén, trong khi đó tôi là một người nóng nảy và cảm xúc. Tính cách này giúp chúng tôi bổ trợ cho nhau”.

“Nhìn chung, cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn đong đầy tình yêu, nên mọi thứ rất tuyệt vời”, Elizabeth chia sẻ.