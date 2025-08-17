Globalenergyworld thông tin, ngày 8/8/2025, tại làng Ulken (huyện Zhambyl, tỉnh Almaty, Kazakhstan), công tác chuẩn bị đầu tiên cho dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân (NPP) đã được khởi công.

Sự kiện có sự tham dự của Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nhà nước Nga (Rosatom) Alexey Likhachev; Chủ tịch Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Cộng hòa Kazakhstan Almasadam Satkaliyev, và ông Marat Sultangaziyev, Phó Chủ tịch Tỉnh Almaty.

Ảnh: Rosatom

Ông Alexey Likhachev, Tổng Giám đốc Rosatom, cho biết: “Việc khởi công khảo sát kỹ thuật tại Ulken đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình hướng tới nhà máy điện hạt nhân công suất lớn đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Kazakhstan. Ở giai đoạn này, chúng tôi đang tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng địa điểm này để hoàn toàn tin tưởng vào sự phù hợp của nó cho một nhà máy điện hạt nhân trong tương lai. Rosatom sẵn sàng áp dụng tất cả kinh nghiệm tích lũy được để thực hiện dự án quan trọng chiến lược này vì sự phát triển của Kazakhstan”.

Các chuyên gia từ Ban Kỹ thuật của Rosatom đã bắt đầu khoan lỗ khoan thăm dò đầu tiên và lấy mẫu đất. Các nghiên cứu này sẽ đánh giá độ ổn định địa chấn, đặc điểm thủy văn địa chất và các thông số khác của khu vực, những yếu tố thiết yếu cho sự an toàn và độ tin cậy của nhà máy điện hạt nhân trong tương lai.

Hiệp hội Hạt nhân Thế giới cho biết, trên toàn thế giới có hơn 440 lò hạt nhân đang hoạt động với tổng công suất khoảng 400 GWe. Điện hạt nhân được xem là nguồn điện sạch, ít phát thải khí nhà kính.

Nguồn điện sạch này là một trong những giải pháp giúp các quốc gia và thế giới giảm thiểu khí CO2 ra môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu ngày gia tăng.