Mercedes-Benz sắp ra mắt 18 mẫu xe cực hot năm 2026: Cam kết một điều khiến người tiêu dùng "ưng ý"

Sau khi doanh số giảm 3% vào năm 2024 và 6,2% vào đầu năm 2025, Mercedes-Benz đang dồn toàn lực vào điện khí hóa.

Theo các báo cáo truyền thông, thượng hiệu ô tô của Đức dự kiến ra mắt 18 mẫu xe mới vào năm 2026 - nhiều mẫu trong số đó hoàn toàn chạy bằng điện - trong đợt ra mắt sản phẩm lớn nhất trong lịch sử.

Ảnh: Carboncredits

Mục tiêu là khôi phục sự quan tâm bằng cách kết hợp giữa phong cách sang trọng cổ điển với công nghệ sạch, xanh - điều khiến người tiêu dùng ưa chuộng hiện nay.

Công ty có kế hoạch sản xuất ít nhất 50% doanh số bán xe hoàn toàn bằng điện hoặc xe hybrid cắm điện vào năm 2030. Sự thay đổi này giúp Mercedes-Benz luôn đi trước các quy định và nắm bắt xu hướng của người tiêu dùng, đặc biệt là ở những khu vực thắt chặt tiêu chuẩn khí thải.

Mục tiêu phát thải ròng bằng 0: Tham vọng 2039

Theo lộ trình “Tham vọng 2039”, Mercedes-Benz đặt mục tiêu đội xe mới của mình sẽ đạt mức trung hòa carbon trong toàn bộ vòng đời, bao gồm sản xuất, hậu cần và chuỗi cung ứng vào năm 2039.

Công ty đang thực hiện những bước đi táo bạo để cắt giảm khí thải và tăng cường sử dụng năng lượng sạch trên mọi phân khúc kinh doanh.

Tính đến nay, Mercedes-Benz đã giảm đáng kể lượng khí thải carbon trong những năm gần đây. Chiến lược giảm thiểu carbon của công ty được tiết lộ:

Khí thải nhà máy: Tất cả các cơ sở sản xuất đều vận hành bằng 100% điện tái tạo kể từ năm 2022. Từ năm 2018 đến năm 2023, lượng khí thải CO₂ liên quan đến sản xuất đã giảm 72%.

Lượng khí thải trong vòng đời xe: Lượng khí thải trên mỗi xe giảm xuống còn 46,3 tấn vào năm 2023, giảm so với mức 49,7 tấn vào năm 2020. Mục tiêu là giảm 50% vào năm 2030.

Chuỗi cung ứng xanh: Từ năm 2025, Mercedes sẽ tích hợp “thép xanh” không phát thải CO₂ vào sản xuất xe. Hơn 85% cơ sở nhà cung cấp của hãng hiện đã cam kết sử dụng vật liệu trung hòa carbon.