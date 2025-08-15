Bắt tay Tập đoàn 83.300 nhân viên, Việt Nam sắp sở hữu "siêu thành phố" 4,2 tỷ USD: Thế giới chưa từng có

Năm tháng sau khi Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga chia sẻ về "Siêu thành phố" 4,2 tỷ USD có tên Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, Thủ tướng đưa đề nghị "cần nhanh chóng triển khai".

Nội dung trên được Thủ tướng đưa ra ngày 22/7/2025, trong buổi tiếp đại diện lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản).

Thủ tướng tiếp ông Yukihito Honda, Tổng Giám đốc điều hành khối Phát triển Đô thị đa dạng, thuộc Tập đoàn Sumitomo, ngày 22/7/2025. Ảnh: VPG/Nhật Bắc

Theo kế hoạch hợp tác giữa Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo, Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (tại Đông Anh) hướng tới mục tiêu sẽ là Khu đô thị trung hòa carbon đầu tiên không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới; đồng thời là một trong những biểu tượng của quan hệ Việt - Nhật.

"Với sứ mệnh đóng góp những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng, chúng tôi hy vọng sẽ đưa dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, một dự án hợp tác kinh tế trọng điểm giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, trở thành khu đô thị trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới. Đây sẽ là hình mẫu cho Hà Nội và Việt Nam trong việc phát triển một môi trường bền vững hơn" - Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Cộng đồng Không Phát thải Châu Á (AZEC) năm 2024.

Việc xây dựng "Siêu thành phố" dự kiến bắt đầu vào năm 2025 và cư dân sẽ dần được chuyển đến ở từ năm 2026.

"Siêu thành phố" 4,2 tỷ USD áp dụng loạt công nghệ 4.0 mới nhất

Để trở thành thành phố trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới, Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội áp dụng những công nghệ mới nhất của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 (như quản trị năng lượng thông minh, lưu thông thông minh, học tập thông minh, đời sống thông minh, kinh tế thông minh); đồng thời sản xuất điện tái tạo, hướng tới một mô hình thành phố bền vững nhờ sống xanh và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Lãnh đạo Tập đoàn BRG cho biết, Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ áp dụng các giải pháp tối ưu để giảm 50% chi phí năng lượng cho các hộ gia đình.

Ngoài ra, BRG cam kết nhập các loại cây đặc biệt từ nước ngoài để giải quyết ô nhiễm không khí, tạo một không gian sống xanh, sạch và tiết kiệm năng lượng.

Ảnh minh họa do AI tạo.

BRG cho biết, Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội dự kiến sẽ có quy mô gần 300 hecta, chia làm 5 giai đoạn.

Điểm nổi bật của "siêu thành phố" này là Tòa tháp cao 108 tầng, dùng làm Trung tâm tài chính và thương mại phức hợp. Dự kiến, Tòa tháp này sẽ được xây dựng trong giai đoạn thứ 5 (cuối năm 2030 đến cuối năm 2032).

Sumitomo là tập đoàn đa ngành của Nhật Bản, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp chế tạo, thành phố thông minh, sản xuất linh kiện điện tử.

Tính đến hết tháng 3/2025, Tập đoàn Sumitomo sở hữu 83.300 nhân viên trên toàn cầu, lợi nhuận của Tập đoàn đạt 3,9 tỷ USD, nằm trong bảng xếp hạng 500 công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới (Fortune Global 500).