Siêu tàu 35 triệu USD "Made by Vietnam": Lớn nhất trong lịch sử, báo Nga ngợi khen

Nếu hỏi, Việt Nam sở hữu siêu tàu chở hàng lớn nhất từ trước đến nay là tàu gì? Câu trả lời là Trường Minh Dream 01 trị giá 35 triệu USD - hạ thủy vào ngày 11/5/2024, chạy thử trên biển ngày 4/12/2024, đến nay đang được khai thác.

Tàu Trường Minh Dream 01 có chiều dài tổng thể 199,99m, chiều rộng 32,26m. Ảnh gốc: BGTVT

Tính đến 10h25 ngày 15/8/2025, tàu đang ở eo biển Makassar (Indonesia), Marinetraffic thông tin.

Ngay sau khi Trường Minh Dream 01 (IMO: 9978274) hạ thủy thành công năm 2024, hãng thông tấn Sputnik của Nga gọi đây là "một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trong ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam", đồng thời nhận định "Ngành đóng tàu Việt Nam đang trỗi dậy".

Tàu Trường Minh Dream 01 do Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Nam Triệu (đơn vị thành viên của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy - SBIC) đóng mới.

Sự ra đời của tàu Trường Minh Dream 01 "Made by Vietnam" đến nay vẫn gây được tiếng vang lớn.

Tháng 3/2025, website hàng đầu thế giới về tin tức hàng hải BAIRD Maritime (Úc) cho biết, với trọng tải toàn phần 65.000 tấn, tổng dung tích 35.823GT, tàu Trường Minh Dream 01 là một trong những tàu chở hàng rời lớn nhất từng được đóng tại Việt Nam.

Động cơ chính của tàu là MAN B&W, sản sinh công suất 7.700 kW (10.000 mã lực) tại 85 vòng/phút, cho phép đạt tốc độ lên đến 14 hải lý/giờ và tầm hoạt động 22.000 hải lý.

Hàng hóa được chất lên 5 khoang tàu với sự hỗ trợ của 4 cần cẩu xoay 30 tấn. Các khoang tàu được trang bị nắp hầm hàng kiểu chữ A gập điện thủy lực với tốc độ đóng mở nhanh, cho phép việc bốc dỡ hàng hóa được thực hiện nhanh chóng hơn.

Công nghệ tiết kiệm năng lượng nổi bật của tàu Trường Minh Dream 01

Trước yêu cầu khắt khe của quốc tế, ngành đóng tàu toàn cầu không chỉ đáp ứng công nghệ hiện đại mà còn phái đáp ứng tiêu chí xanh, bền vững. Trường Minh Dream 01 của Việt Nam đáp ứng được cả hai tiêu chuẩn này.

Theo lãnh đạo của Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Đông Bắc - chủ sở hữu Trường Minh Dream 01, tàu được lắp đặt trang thiết bị hiện đại, thỏa mãn các công ước quốc tế mới nhất. Tàu được cơ quan Đăng kiểm Nippon Kaiji Kyokai (Nhật Bản) phân cấp để có thể hoạt động trên tất cả các vùng biển quốc tế, cũng như thỏa mãn yêu cầu của tất cả các cảng biển trên thế giới.

Đến đây, BAIRD Maritime (Úc) phân tích công nghệ xanh nổi trội nhất của tàu Việt.

Dưới bàn tay của các kỹ sư đóng tàu Việt, con tàu được thiết kế và tính toán tối ưu với các yếu tố kỹ thuật liên quan bao gồm thiết kế, tốc độ, công suất động cơ chính, trọng tải để đáp ứng các yêu cầu EEDI Giai đoạn II (Chỉ số hiệu quả năng lượng, phản ánh lượng CO2 được tạo ra trên mỗi tấn-hải lý, do Tổ chức Hàng hải Quốc tế ban hành).

Về thiết kế: Thân tàu được tối ưu hóa để giảm lực cản. Điều này cho phép động cơ chính sử dụng ít công suất hơn trên cùng một quãng đường di chuyển, do đó giảm lượng khí thải.

Về tốc độ: Cánh quạt 6.800mm kết hợp với độ nghiêng cánh lớn đã được trang bị để cải thiện hiệu suất đẩy và tăng tốc độ, giảm thiểu hiện tượng mài mòn cánh quạt trong quá trình vận hành.

Về công suất động cơ: Động cơ công suất thấp có thể được duy trì ngay cả ở vòng tua thấp để giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, từ đó giảm thiểu hơn nữa lượng khí thải CO2. Trường Minh Dream 01 có mức tiêu thụ nhiên liệu là 22 tấn/ngày ở tốc độ vận hành với mức 75% công suất liên tục tối đa (MCR).

Về trọng tải: Các đặc tính khí động học của phần thượng tầng giúp giảm sức cản của gió. Với sức cản của gió giảm khoảng 25% so với phần thượng tầng thông thường, cho phép tối ưu hóa không gian bên trong khoang tàu cũng như giảm tổng lượng giãn nước.

Hệ thống xử lý khí thải sau trên tàu cũng giúp giảm phát thải khí độc hại ra môi trường. Bao gồm hệ thống khử xúc tác chọn lọc (SCR), sử dụng hỗn hợp 40% urê và nước để giảm thiểu phát thải oxit nitơ (NOx) của tàu, tuân thủ tiêu chuẩn IMO Tier III. Ngoài ra, tàu còn sử dụng nhiên liệu có nồng độ lưu huỳnh thấp, khoảng 0,1%, để giảm phát thải khí sulfur oxit (SOx).