Đối với nhiều người, chai nước rửa chén Sunlight đơn giản một sản phẩm làm sạch bát đĩa trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày...

Sunlight - một trong những sản phẩm của Unilever có bao bì là 100% nhựa tái sinh.

Nhưng phía sau câu chữ "100% vỏ chai Sunlight được làm từ nhựa tái sinh" là cả một hành trình dài, một sự cam kết bền bỉ vì môi trường của doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế: Unilever cùng cái bắt tay quan trọng với doanh nghiệp Việt Nam.

Từ nhựa nguyên sinh đến nhựa tái sinh

Đã 6 năm kể từ khi toàn bộ vỏ chai Sunlight của Unilever được sản xuất từ 100% nhựa tái sinh. Sáng kiến này là một phần của mục tiêu lớn hơn của Unilever năm 2025: Cắt giảm 50% số lượng nhựa nguyên sinh được sử dụng.

Nếu trong gian bếp nhà bạn có chai Sunlight này, bạn đang tiếp sức cho hành trình sử dụng nhựa tái sinh, rộng hơn là đóng góp một phần cho nền kinh tế tuần hoàn về nhựa.

Theo Quỹ Ellen Macarthur, đến năm 2040, mô hình kinh tế tuần hoàn về nhựa có tiềm năng tạo ra nhiều kết quả tích cực: Cắt giảm 80% lượng nhựa thải ra đại dương hàng năm, giảm 25% lượng khí thải nhà kính gây biến đổi khí hậu, giúp tiết kiệm lên đến 200 tỷ USD mỗi năm, và tạo thêm 700.000 việc làm mới.

Nhựa nguyên sinh là loại nhựa được sản xuất trực tiếp từ các nguyên liệu hóa thạch (như dầu mỏ hoặc khí tự nhiên). Nhựa tái sinh (hay nhựa tái chế) là loại nhựa được sản xuất từ nhựa đã qua sử dụng thông qua quá trình thu gom, phân loại, làm sạch và tái chế.

Thu gom và tái chế nhựa là một trong những cách thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn nhựa. Tuy nhiên, thách thức nằm ở việc phân loại và thu gom rác thải nhựa tại Việt Nam. Quan trọng không kém đó là vì nhu cầu doanh nghiệp sử dụng nhựa tái sinh (PCR) chưa cao - bởi sử dụng nhựa nguyên sinh có chi phí thấp hơn.

Dẫu vậy, bền bỉ với mục tiêu năm 2025 và xa hơn nữa, Unilever Việt Nam đã "bắt tay" với doanh nghiệp Việt là CTCP Nhựa Tái Chế DUYTAN (DUYTAN Recycling) để triển khai các giải pháp tái chế đầu – cuối, biến rác thải nhựa thành tài nguyên có giá trị, giảm ô nhiễm môi trường và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Bí quyết "Made in EU" của Tái Chế DUYTAN

Mỗi ngày, Tái Chế DUYTAN thu gom khoảng 180 tấn rác thải nhựa, tương đương 14 triệu chai nhựa. Mỗi năm, công ty sản xuất được 60.000 - 100.000 tấn nhựa tái sinh mỗi năm.

Sau quá trình tái chế, các hạt nhựa tái sinh được sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, phù hợp để tạo ra bao bì cho thực phẩm, đồ uống và mỹ phẩm.

Để có được thành phẩm nhựa an toàn đó, Tái Chế DUYTAN áp dụng công nghệ "Bottle-to-Bottle" hiện đại của châu Âu.

Công nghệ này được triển khai tại nhà máy tái chế nhựa rộng 65.000 mét vuông của DUYTAN ở Cụm Công nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ, tỉnh Long An (cũ). Nhà máy vận hành theo tiêu chuẩn "3 không" (không khí thải, không nước thải, không rác thải).

Bên trong "đế chế" sử dụng công nghệ châu Âu của Tái Chế DUYTAN. Ảnh: Tái Chế DUYTAN

"Bottle-to-Bottle" cho phép xử lý chai nhựa đã qua sử dụng (chủ yếu là nhựa PET) để tạo ra hạt nhựa tái sinh (rPET) đạt chất lượng cao, an toàn cho thực phẩm. Hạt nhựa này có thể được sử dụng để sản xuất chai nhựa mới, khép kín vòng tuần hoàn nhựa và giảm sử dụng nguyên liệu hóa thạch.

Sản phẩm từ công nghệ này đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA), đảm bảo không chứa chất độc hại và phù hợp cho bao bì thực phẩm, bao gồm chai nước uống.

Nhờ đó, "Bottle-to-Bottle" không chỉ giúp Tái Chế DUYTAN tiên phong trong ngành tái chế nhựa tại Việt Nam mà còn cho phép họ xuất khẩu hạt nhựa tái sinh sang 12 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ và châu Âu; đồng thời hợp tác với các thương hiệu FMCG lớn như Coca-Cola, Nestlé, Unilever, và Suntory PepsiCo...