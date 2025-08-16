Xây dựng quá mức năng lượng mặt trời, Trung Quốc lâm vào cuộc khủng hoảng 60 tỷ USD

Các công ty năng lượng mặt trời lớn nhất Trung Quốc đã sa thải gần một phần ba lực lượng lao động vào năm 2024, theo phân tích của Reuters, khi một trong những ngành được Bắc Kinh lựa chọn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đang phải vật lộn với giá cả giảm và thua lỗ nặng nề.

Ngành công nghiệp này đã lỗ 60 tỷ USD năm 2024.

Longi Green Energy, Trina Solar, Jinko Solar, JA Solar và Tongwei đã cùng nhau sa thải khoảng 87.000 nhân viên, tương đương trung bình 31% lực lượng lao động của họ vào năm 2024, theo đánh giá của Reuters về số liệu việc làm trong các hồ sơ công khai.

Ảnh minh họa: ShutterStock

Việc cắt giảm việc làm phản ánh nỗi đau từ cuộc chiến giá cả khốc liệt đang diễn ra trong khắp các ngành công nghiệp Trung Quốc, bao gồm cả xe điện và xe năng lượng mặt trời, khi Trung Quốc đang phải vật lộn với tình trạng dư thừa công suất nghiêm trọng và nhu cầu ảm đạm (điều này đã khiến Trung Quốc phải bán tháo hàng xuất khẩu sang bất kỳ quốc gia nào chấp nhận chúng).

Theo Hiệp hội Công nghiệp Quang điện Trung Quốc (CPIA) vào tháng 7/2025, kể từ năm 2024, hơn 40 công ty năng lượng mặt trời của Trung Quốc đã hủy niêm yết, phá sản hoặc bị mua lại.

Một ví dụ rõ ràng về hậu quả thảm khốc của kế hoạch hóa tập trung là các nhà sản xuất năng lượng mặt trời của Trung Quốc đã xây dựng các nhà máy mới với tốc độ chóng mặt trong giai đoạn 2020 - 2023 khi nhà nước chuyển hướng nguồn lực từ lĩnh vực bất động sản đang suy thoái sang những ngành công nghiệp tăng trưởng mà họ từng gọi là "ba ngành mới": Tấm pin mặt trời, ô tô điện và pin.

"Ngành công nghiệp này đã phải đối mặt với sự suy thoái kể từ cuối năm 2023", Cheng Wang, một nhà phân tích tại Morningstar, cho biết. "Năm 2024, tình hình thực sự còn tồi tệ hơn. Năm 2025, có vẻ như tình hình còn tồi tệ hơn nữa."