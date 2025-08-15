"Gã khổng lồ hạt nhân" Nga vừa mang một thứ sang nước Trung Á: Công suất 100 Megawatt

Ảnh: Rosatom

Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Rosatom (một doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Nhà nước Nga Rosatom) vừa bàn giao cấu phần đầu tiên (vỏ động cơ, bộ phận trung tâm của tuabin gió, máy phát điện và tháp) cho việc xây dựng một trang trại điện gió tại làng Kok-Moinok, thành phố Balykchy, vùng Issyk-Kul, Cộng hòa Kyrgyzstan - một nước nằm kín trong lục địa tại Trung Á.

Thông tin này đã được công bố tại Diễn đàn Kinh tế Kyrgyzstan-Nga lần thứ VII, diễn ra từ ngày 13 - 15 tháng 8 tại vùng Issyk-Kul, miền đông Kyrgyzstan.

Công suất lắp đặt của trang trại điện gió sẽ là 100 Megawatt. Việc khởi công thiết kế và xây dựng tiếp theo dự kiến diễn ra vào năm 2025-2026.

"Cộng hòa Kyrgyzstan là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn nhất về các nguồn năng lượng tái tạo. Việc xây dựng một nhà máy điện gió sẽ giúp đất nước chúng tôi có thể sử dụng năng lượng gió vì lợi ích của người dân. Dự án của Rosatom đang dần chuyển sang giai đoạn triển khai, và chúng tôi cung cấp cho các đối tác sự hỗ trợ toàn diện", ông Taalaibek Ibraev, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Cộng hòa Kyrgyzstan, phát biểu.

Tính cho đến nay, công ty thuộc "gã khổng lồ hạt nhân" Rosatom đã triển khai các dự án điện gió tại Nga với tổng công suất vượt quá 1 Gigawatt. Kyrgyzstan là đối tác nước ngoài đầu tiên mà Rosatom Renewable Energy JSC triển khai dự án xây dựng trang trại điện gió.

Nguồn: Rosatom