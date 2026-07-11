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Nga vừa đón tin vui từ một quốc gia Đông Nam Á

Như Quỳnh
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Nga vừa có thêm một khách hàng dầu thô đến từ Đông Nam Á.

Nga đón tin vui từ một quốc gia Đông Nam Á - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Oilprice, Indonesia đã tiếp nhận lô dầu thô đầu tiên từ Nga theo thỏa thuận cung cấp thường xuyên mà hai nước đạt được hồi tháng 4, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.

Theo dữ liệu hải quan của Big Trade Data được Oilprice trích dẫn, khoảng 770.000 thùng dầu thô của Nga đã được vận chuyển đến cảng Balikpapan của Indonesia vào cuối tháng 6. Đây là chuyến hàng đầu tiên được thực hiện kể từ khi Moscow và Jakarta thống nhất thiết lập cơ chế cung ứng dài hạn trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Indonesia hiện sản xuất khoảng 600.000 thùng dầu thô mỗi ngày, trong khi nhu cầu tiêu thụ lên tới khoảng 1,6 triệu thùng/ngày. Khoảng cách lớn giữa sản lượng và nhu cầu khiến quốc gia này phụ thuộc đáng kể vào nguồn dầu nhập khẩu.

Trong nhiều năm, phần lớn dầu thô nhập khẩu của Indonesia đến từ khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, xung đột liên quan đến Iran và những rủi ro đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz đã thúc đẩy Jakarta tìm kiếm các nguồn cung thay thế nhằm tăng cường an ninh năng lượng.

Theo ông Prateek Panday, chuyên gia phân tích của Rystad Energy, chiến lược nhập khẩu dầu từ Nga không chỉ là giải pháp ứng phó trước những biến động tại Trung Đông mà còn dựa trên các yếu tố kinh tế, khả năng tương thích với hệ thống nhà máy lọc dầu trong nước và mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng trong trung và dài hạn.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Indonesia Yuliot Tanjung cho biết nước này dự kiến nhập khẩu khoảng 150 triệu thùng dầu thô từ Nga trong năm nay.

Cũng trong tháng 4, Chính phủ Indonesia và Nga đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm tăng cường khả năng tự chủ năng lượng quốc gia. Theo Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia Bahlil Lahadalia, hai bên sẽ mở rộng hợp tác không chỉ trong lĩnh vực cung cấp dầu thô mà còn phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng và xây dựng các quan hệ đối tác dài hạn để đáp ứng nhu cầu năng lượng của Indonesia.

Bộ trưởng Bahlil Lahadalia cho biết nguồn cung dầu thô từ Nga đã được bảo đảm cho giai đoạn từ thời điểm hiện tại đến hết tháng 12. Theo ông, ưu tiên tiếp theo của Indonesia là nâng cao năng lực lọc dầu trong nước nhằm tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu nhập khẩu và củng cố an ninh năng lượng quốc gia.

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