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Nga tuyên bố 3 loại ung thư sẽ có vaccine điều trị

Hải Yến
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Sau khi đưa vaccine điều trị ung thư đầu tiên vào thực hành lâm sàng, Nga tiếp tục công bố kế hoạch phát triển thêm 3 vaccine điều trị ung thư.

Các nhà khoa học Nga đang lên kế hoạch phát triển thêm 3 vaccine mới nhằm điều trị ung thư.

Thông tin được Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Giám đốc Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học - ông Gamaleya Alexander Ginsburg công bố ngày 3/8.

Ông Ginsburg cho biết trong thời gian tới, các nhà nghiên cứu dự kiến phát triển vaccine điều trị ung thư bàng quang, ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư đại trực tràng.

Trước đó, vào tháng 4, Nga lần đầu tiên đưa một vaccine điều trị ung thư được cá thể hóa do nước này phát triển vào thực hành lâm sàng.

Bệnh nhân đầu tiên là một người đàn ông 60 tuổi ở tỉnh Kursk mắc melanoma da. Người này được tiêm vaccine RNA chống khối u mang tên "Neoonkovak".

Khi đó, Bộ Y tế Nga cho biết loại vaccine này có thể được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân trưởng thành mắc melanoma da không thể phẫu thuật hoặc đã di căn.

Ngày 9/6, người đứng đầu Cơ quan Y sinh học Liên bang Nga Veronika Skvortsova cũng thông báo cơ quan này đặt mục tiêu xin cấp phép sử dụng hai vaccine điều trị glioblastoma vào năm 2026.

Theo bà Skvortsova, vaccine đầu tiên là vaccine peptide có tên "Glioepept". Đến cuối năm, cơ quan này kỳ vọng sẽ tiếp tục được cấp phép cho vaccine mRNA điều trị glioblastoma.

Theo IZ
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