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Nga tiêu diệt gần 1.000 UAV Ukraine trong 1 ngày

Hoàng Yến
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Trong ngày 13/7, gần 1.000 máy bay không người lái các loại của Ukraine đã bị các đơn vị của Lực lượng Phòng không Nga bắn hạ.

Nga tiêu diệt gần 1 . 000 UAV Ukraine trong một ngày: Chiến thuật mới 2026 - Ảnh 1.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cuối ngày 13/7, chính quyền Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng của Nga.

Chỉ tính trong 24h qua, 926 máy bay không người lái kiểu cánh cố định của Ukraine và 12 quả bom dẫn đường đã bị phá hủy trên không phận Nga, chủ yếu là trong hàng loạt vụ tấn công đặc biệt dữ dội vào đêm ngày 13/7.

Ngay từ sáng 13/7, đã có hơn 340 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên không phận Nga. Phần lớn các cuộc tấn công này xảy ra ở vùng Moscow, còn một số ít cuộc tấn công khác nhắm vào bán đảo Crimea, vùng Krasnodar và một số khu định cư khác thuộc vùng Volga.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin làm rõ rằng hầu hết máy bay không người lái trong số hơn 340 chiếc UAV tấn công vào thủ đô và vùng Moscow bị phá hủy từ xa khi đang trên đường tiếp cận mục tiêu và khoảng 50 chiếc bị phá hủy trực tiếp khi tiếp cận thành phố.

Ngoài lực lượng phòng không đánh chặn UAV tấn công, các đơn vị của FSB cũng đã thực hiện thành công các hoạt động của họ, ngăn chặn kế hoạch của Ukraine sử dụng máy bay không người lái tấn công các sân bay quân sự ở vùng Chelyabinsk và Amur.

Đồng thời, lực lượng Nga đã phát động các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Các mục tiêu bao gồm các cơ sở năng lượng, trung tâm giao thông, nhà máy lắp ráp máy bay không người lái tầm xa, kho nhiên liệu, kho đạn dược, các địa điểm của các đơn vị Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài.

Tổng cộng, các cuộc tấn công đã được thực hiện tại 142 quận, huyện trên khắp Ukraine gây ra những thiệt hại nặng cho hệ thống hậu cần và các tuyến tiếp tế của Ukraine từ hậu phương ra tiền tuyến.

Theo Topwar.ru
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Tags

Nga

Moscow

Volga

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