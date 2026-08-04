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Nga: Nổ lớn trên bãi biển, người dân vội vàng tìm nơi trú ẩn

Minh Hạnh
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Thiệt hại nặng nề đã được ghi nhận trong một sự cố liên quan đến máy bay không người lái ở khu vực bãi biển, gần khu nghỉ dưỡng Gelendzhik bên bờ Biển Đen, theo Thống đốc tỉnh Krasnodar (Nga) - Veniamin Kondratyev.

Ông Kondratyev cho biết, vụ việc đã gây thương vong về người và thiệt hại cho cơ sở hạ tầng. Ông mô tả đây là một “thảm kịch”, sau khi mảnh vỡ từ một máy bay không người lái bị bắn rơi xuống khu nghỉ dưỡng Arkhipo-Osipovka.

Thống đốc đã ra lệnh cho chính quyền địa phương cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho các nạn nhân và gia đình của những người thiệt mạng.

Giới chức Nga chia sẻ đoạn video về vụ tấn công trên mạng xã hội, cho thấy khoảnh khắc một vụ nổ xảy ra trên một bãi biển đông đúc gần Gelendzhik, khiến những người tắm biển phải chạy tán loạn tìm chỗ trú ẩn.

(Nguồn: RT)

Thị trưởng Gelendzhik - Aleksey Bogodistov - sau đó cho biết, nhân viên y tế từ bệnh viện thành phố và một trung tâm phục hồi chức năng địa phương đã được điều đến hiện trường, trong khi các nhà tâm lý học và tình nguyện viên đang giúp đỡ các nạn nhân. Những người bị thương nặng đang được chuyển đến các bệnh viện ở các thành phố lân cận.

Hiện chưa có bình luận nào từ Ukraine - vốn từng nhiều lần tuyên bố không cố ý nhắm mục tiêu vào thường dân trong cuộc xung đột với Nga.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào sâu lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây, chủ yếu nhắm vào các nhà máy lọc dầu và kho hàng thương mại điện tử, trong một chiến dịch mà Kiev cho là nhằm khiến người Nga cảm nhận được cái giá phải trả của cuộc chiến.

Tags

Nga

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