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Nga nêu lý do đóng cửa Lãnh sự quán Romania, trục xuất Đại sứ Istraten

Hoàng Vân
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Ngày 25/6, Nga đã quyết định đóng cửa hoàn toàn Lãnh sự quán Romania tại St. Petersburg và trục xuất Tổng lãnh sự Cristian Istraten.

Nga nêu lý do đóng cửa Lãnh sự quán Romania, trục xuất Đại sứ Istraten - Ảnh 1.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, Tổng lãnh sự Romania tại St. Petersburg Cristian Istraten đã chính thức bị tuyên bố là người không được hoan nghênh.

Nhà ngoại giao này đã được lệnh phải rời khỏi Nga trong một thời hạn nhất định.

Phía Romania cũng đã được thông báo chính thức về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng lãnh sự của họ bên bờ sông Neva.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, hành động của Nga chỉ là phản ứng ngoại giao tương tự đối với những hành động không thân thiện của Romania.

Trước đó, chính quyền Romania đã ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Constanta.

Nga coi hành động của Romania là một động thái cố ý nhằm làm xấu đi quan hệ song phương.

Hiện tại, các bên đang thảo luận về việc giảm mạnh sự hiện diện ngoại giao và đóng băng nhiều kênh hợp tác liên ngành.

Việc hạn chế hoạt động của các dịch vụ lãnh sự sẽ dẫn đến những khó khăn bổ sung cho công dân của cả hai nước trong việc xin thị thực và các giấy tờ khác.

Trước đó, Hạ viện Romania đã tự động thông qua một dự luật gây tranh cãi về việc thống nhất đất nước với nước láng giềng Moldova.

Theo Avia-pro
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