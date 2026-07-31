Nga lần đầu tấn công nhà máy của Mỹ, tên lửa phát nổ trên bầu trời nước NATO - Báo Trung Quốc bất ngờ trước lựa chọn của Moscow

Một loạt diễn biến vừa được ghi nhận tại Ukraine và nước NATO lân cận đang thu hút nhiều sự chú ý.

Nga lần đầu tấn công nhà máy của Mỹ

Đài TST (Nga) ngày 31/7 đăng bài viết có tiêu đề "Moscow lần đầu tấn công nhà máy của Mỹ – Tên lửa phát nổ trên bầu trời Ba Lan – Trung Quốc bất ngờ trước lựa chọn của Nga"

Theo đó, lực lượng Vũ trang Nga lần đầu tiên tấn công một nhà máy quốc phòng của Mỹ nằm trên lãnh thổ Ukraine.

Theo báo The Guardian, mục tiêu bị tập kích là cơ sở của công ty Terminal Autonomy tại Kiev, nơi lắp ráp các UAV tấn công AQ-400 Scythe và AQ-100 Bayonet.

Những UAV này được trang bị hệ thống dẫn đường đặc biệt, cho phép tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ngay cả khi mất tín hiệu điều khiển hoặc bị các hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu mạnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: TST

Bình luận về vụ tấn công, cựu quan chức tình báo Mỹ Anthony Vinci nhận định rằng đối với Nga, quốc tịch của chủ sở hữu nhà máy không phải vấn đề quan trọng. Cơ sở này vẫn là mục tiêu quân sự vì trực tiếp tham gia sản xuất UAV chiến đấu cho quân đội Ukraine.

Theo ông Vinci, nếu Ukraine xây dựng nhà máy sản xuất tên lửa Patriot hoặc bất kỳ hệ thống vũ khí nào khác của Mỹ, những cơ sở đó cũng sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Nga.

Trong khi đó, phóng viên Christoph Wanner của kênh truyền hình Đức Welt, hiện có mặt tại Kiev, cảnh báo rằng khả năng thay đổi cục diện xung đột của quân đội Ukraine đang suy giảm nhanh chóng.

Ông Wanner dự báo ngay trong mùa thu và mùa đông tới, Ukraine có nguy cơ một lần nữa phải đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng do các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống năng lượng.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi Washington chưa đưa ra cam kết chắc chắn về việc cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa phòng không Patriot.

Trong cuộc trao đổi với Financial Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ nghi ngờ về khả năng Kiev được cấp giấy phép sản xuất loại tên lửa này.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev và Washington đã đạt được các thỏa thuận sơ bộ. Tuy nhiên, phát biểu mới từ phía Nhà Trắng cho thấy kế hoạch này vẫn chưa được quyết định.

TST nhận định ngay cả khi Ukraine được cấp phép sản xuất Patriot, Kiev cũng khó có thể nhanh chóng thay đổi tình hình trên chiến trường. Trong khi đó, nguy cơ xảy ra một mùa đông khắc nghiệt với tình trạng thiếu điện trên diện rộng đang ngày càng hiện rõ.

Không chỉ gia tăng sức ép trực tiếp lên các cơ sở quân sự tại Ukraine, diễn biến liên quan đến một quả tên lửa rơi xuống Ba Lan còn khiến căng thẳng giữa Nga và NATO tiếp tục nóng lên.

Tên lửa phát nổ trên bầu trời nước NATO

Trong đêm thứ Năm, một tiếng nổ lớn vang lên trên lãnh thổ Ba Lan, quốc gia thành viên NATO, khiến Warsaw phải ban bố cảnh báo tên lửa.

Ban đầu, giới chức Ba Lan thông báo một "vật thể chưa xác định" đã rơi xuống khu vực gần biên giới Ukraine.

Sau đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan tuyên bố vật thể phát nổ là tên lửa hành trình Kh-101 của Nga. Vụ nổ tạo ra một hố lớn có đường kính khoảng 10 mét.

Tên lửa Nga. Nguồn: TST

Báo Daily Express của Anh viết rằng mặc dù không có người bị thương, sự việc vẫn có thể khiến căng thẳng giữa Nga và NATO tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh truyền thông phương Tây liên tục cảnh báo về nguy cơ nổ ra Chiến tranh thế giới thứ ba.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte gọi vụ việc là một hành động liều lĩnh khác của Moscow.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thừa nhận Warsaw không có căn cứ để kết luận Nga cố tình tấn công lãnh thổ Ba Lan.

Điều này làm dấy lên câu hỏi về cơ sở để NATO xác định vật thể là tên lửa Kh-101, trong khi quá trình giám định đường đạn và phân tích đầy đủ các mảnh vỡ vẫn chưa hoàn tất.

TST cho rằng Brussels và London đang tận dụng sự việc để gia tăng sức ép đối với Moscow. Tuy nhiên, khi các chuyên gia chưa công bố kết luận điều tra cuối cùng, những cáo buộc nhằm vào Nga vẫn thiếu bằng chứng xác thực.

Dù vậy, vụ nổ trên lãnh thổ một quốc gia NATO tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột Ukraine lan rộng ra ngoài biên giới.

Báo Trung Quốc bất ngờ trước lựa chọn của Nga

Trong lúc quan hệ giữa Nga và phương Tây tiếp tục căng thẳng vì chiến sự Ukraine, Moscow đồng thời đẩy mạnh hoạt động quân sự tại châu Á – Thái Bình Dương. Chính lựa chọn đối tác mới của Hải quân Nga trong một cuộc tập trận trên Biển Nhật Bản đã khiến truyền thông Trung Quốc đặc biệt chú ý.

Một diễn biến đáng chú ý khác đang xảy ra trên Biển Nhật Bản, nơi Hạm đội Nga tổ chức các cuộc tập trận hải quân quốc tế.

Theo báo Sohu của Trung Quốc, điều khiến dư luận nước này bất ngờ không phải quy mô cuộc diễn tập, mà là đối tác được Moscow lựa chọn.

Các tàu chiến phối hợp cùng Hải quân Nga lần này không đến từ Trung Quốc, mà thuộc Hải quân Indonesia.

"Điều bất ngờ là quân đội Nga không tiến hành cuộc tập trận hải quân chung với Trung Quốc như thường lệ, mà mời Indonesia tham gia các hoạt động cơ động", Sohu cho hay.

Lựa chọn này gây bất ngờ. bởi trong nhiều năm qua, Nga và Trung Quốc thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong các cuộc diễn tập hải quân tại khu vực.

Tàu chiến của Nga trong một cuộc tập trận. Nguồn: Moscow Times

Lý giải lựa chọn từ Moscow, Sohu cho rằng, cùng thời điểm này, Mỹ đang tổ chức cuộc tập trận hải quân quy mô lớn RIMPAC tại Hawaii với sự tham gia của nhiều quốc gia.

Indonesia cũng nhận được lời mời từ Washington nhưng chỉ cử một lực lượng mang tính tượng trưng, không điều bất kỳ tàu chiến lớn nào tới vùng biển gần Mỹ.

Trong khi cuộc tập trận do Mỹ tổ chức chỉ có sự tham gia của một nhóm nhỏ binh sĩ Indonesia, Jakarta lại cử một trong những chiến hạm hiện đại và quan trọng nhất của mình tới tập trận cùng Hải quân Nga.

Truyền thông Trung Quốc gọi quyết định này của Indonesia là một tín hiệu chiến lược nhằm vào Washington.

Theo Sohu, động thái của Jakarta cho thấy Indonesia không muốn hoàn toàn đi theo quỹ đạo quân sự của Mỹ, đồng thời sẵn sàng mở rộng hợp tác quốc phòng với Nga.

Vì vậy, việc Moscow lựa chọn Indonesia cho thấy Nga đang mở rộng mạng lưới đối tác hải quân và gia tăng ảnh hưởng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.