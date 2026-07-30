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Nga khẳng định phải thắng ở Ukraine

Minh Hạnh
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Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh, Nga chỉ có thể tự bảo vệ mình bằng cách giành chiến thắng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, vì “phương Tây đang tìm cách làm suy yếu nước Nga thông qua Kiev”.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Tass)

Ông Medvedev đưa ra tuyên bố trên hôm 29/7, khi phát biểu trước các chính trị gia trẻ và đại diện các đảng phái trong quốc hội tại diễn đàn thanh niên.

Ông nói rằng, nước Nga đang phải đối mặt với một thách thức chưa từng có, từ các lệnh trừng phạt của phương Tây đến áp lực chính trị. Ông cáo buộc các quốc gia phương Tây đang sử dụng Ukraine như một “quân bài” để lật đổ Nga.

“Nhiệm vụ chung của chúng ta là bảo vệ đất nước”, ông Medvedev nói. “Cách duy nhất để bảo vệ đất nước là giành chiến thắng trong chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Mặc dù các đảng phái chính trị có thể bất đồng về vấn đề kinh tế và xã hội trước cuộc bầu cử Duma Quốc gia sắp tới, nhưng ông Medvedev nhấn mạnh, cần phải đoàn kết về các vấn đề ảnh hưởng đến sự sống còn của đất nước. Ông bày tỏ niềm tin rằng Nga cuối cùng sẽ chiến thắng.

Mátxcơva coi việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng về phía biên giới của mình là một mối đe dọa an ninh quốc gia lớn, và viện dẫn tham vọng gia nhập liên minh của Kiev là một trong những lý do chính dẫn đến cuộc xung đột Ukraine. Các quan chức Nga từ lâu đã cáo buộc các chính phủ phương Tây tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga thông qua việc hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Vladimir Putin nói với các nghị sĩ Duma Quốc gia, rằng không ai có thể thành công trong việc khuất phục người dân Nga: “Điều này đã không xảy ra và sẽ không xảy ra trong tương lai”. Ông nói thêm rằng hệ thống chính trị và các thể chế nhà nước của nước Nga đã sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ hành động thù địch nào.

Ông Putin cũng cho biết, các đối thủ của Nga đã thất bại trên chiến trường và hiện đang chuyển sang các cuộc tấn công phá hoại. Ông lập luận rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đã không gây thiệt hại cho Nga như dự định, thay vào đó lại gây ra tổn hại lớn nhất cho các quốc gia châu Âu và những quốc gia khác đã áp đặt chúng.

Đặc nhiệm Ukraine không còn đi cạnh nhau trên chiến trường
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Tags

Nga

Ukraine

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