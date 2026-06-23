Nga đón tin vui từ ‘khách sộp’ thứ ba thế giới, dầu thô lẫn than đá nổ đơn kỷ lục, chiếm gần 50% nhập khẩu của quốc gia

Sau khi dòng chảy năng lượng bị gián đoạn và giá cả tăng cao do xung đột Mỹ - Iran, Ấn Độ đã chuyển sang mua dầu thô và than đá của Nga để tăng cường nguồn cung.

Theo dữ liệu do các nhà phân tích hàng hóa Kpler tổng hợp, quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới sẽ nhập khẩu lượng dầu kỷ lục từ Nga với 2,55 triệu thùng/ngày trong tháng 6.

Lượng nhập khẩu này sẽ cao hơn mức 2,13 triệu thùng của tháng 5 - mức cao thứ ba trong lịch sử và chỉ đứng sau mức 2,16 triệu thùng của tháng 5/2023.

Dầu Nga sẽ chiếm gần 50% trong tổng lượng dầu nhập khẩu 5,29 triệu thùng của Ấn Độ trong tháng 6. Con số này tăng mạnh so với mức trung bình 23% trong ba tháng trước khi chiến sự bắt đầu ngày 28/2.

Việc Ấn Độ chuyển hướng sang dầu thô Nga diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với việc mua dầu thô Nga. Dầu Nga tiếp tục chảy, trở thành nguồn cung sau khi Iran phong toả eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Lệnh dỡ bỏ lệnh trừng phạt đã hết hạn vào ngày 17/6 và Bộ Tài chính Mỹ không gia hạn lệnh này.

Về lý thuyết, Ấn Độ sẽ phải cắt giảm dầu thô Nga. Nhưng liệu chính phủ và các nhà máy lọc dầu nước này có tự tin quay trở lại mua dầu từ Trung Đông hay không.

Ấn Độ hiện vẫn đang trì hoãn việc mua hàng từ Trung Đông. Dự báo mức nhập khẩu dầu từ Ả Rập Xê Út ở mức 349.000 thùng/ngày trong tháng 6, giảm so với 832.000 thùng/ngày trong ba tháng trước khi bắt đầu cuộc xung đột.

Không chỉ dầu thô, Ấn Độ còn tìm kiếm nhiều mặt hàng khác trong thời gian gần đây. Ấn Độ là quốc gia nhập khẩu than lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Nướcc này dự kiến nhập khẩu 3,16 triệu tấn than các loại từ Nga trong tháng 6, giảm nhẹ so với 3,27 triệu tấn trong tháng 5.

Dù vậy, hai tháng này vẫn là hai tháng có lượng nhập khẩu cao kỷ lục trong lịch sử, chỉ sau mức đỉnh 3,76 triệu tấn của tháng 5 năm ngoái.

Nga sẽ vượt Australia để trở thành nhà cung cấp than đá lớn thứ hai cho Ấn Độ trong tháng 6. Nga cũng đang cạnh tranh với Australia để cung cấp than luyện kim cho Ấn Độ.

Mặc dù Ấn Độ có trữ lượng than nhiệt khổng lồ, chủ yếu được sử dụng để sản xuất điện, nhưng sản lượng than luyện kim của nước này chỉ chiếm khoảng 6% tổng số và chất lượng than sản xuất ra thấp hơn so với than nhập khẩu từ Australia, Nga và các nhà cung cấp khác như Mỹ và Mozambique.

Điều này có nghĩa là Ấn Độ có khả năng sẽ tiếp tục tăng nhập khẩu than luyện kim và sẽ tìm kiếm nhiều nhà cung cấp đa dạng nhất có thể để giảm sự phụ thuộc vào Australia.

Nhìn chung, Nga có khả năng vẫn sẽ là nhà cung cấp than đá chủ chốt cho Ấn Độ. Mặc dù New Delhi muốn tiếp tục mua dầu thô của Nga, điều đó sẽ còn phụ thuộc vào việc Mỹ có quay lại thực thi các lệnh trừng phạt Nga hay không.

Theo Reuters