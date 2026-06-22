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Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa đón tin vui lớn trong ngày Hà Nội chứng kiến một kỷ lục chưa từng có

Minh Hằng
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Đây là tin vui lớn với vị tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui lớn về tài sản trong ngày 22/6. Ảnh: VIC

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui lớn về tài sản trong ngày 22/6. Ảnh: VIC

Theo đó, thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại phiên giao dịch ngày 22/6 với mức tăng điểm bùng nổ của chỉ số chính VN-Index. Tuy nhiên, đằng sau sắc xanh mạnh của chỉ số lại là một bức tranh có phần trái ngược khi dòng tiền chưa thực sự lan tỏa. Thay vào đó, chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa siêu lớn thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup.

Cụ thể, kết phiên giao dịch hôm nay, VN-Index tăng 33,38 điểm, tương đương 1,83%, lên 1.857,91 điểm; VN30-Index tăng 16,56 điểm (0,84%) lên 1.980,13 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 3,77 điểm xuống 321,06 điểm, UPCoM-Index tăng nhẹ 0,26 điểm lên 127,78 điểm.

Đáng chú ý, điểm nhấn lớn nhất của phiên giao dịch hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Theo đó, mã VIC và VHM đồng loạt tăng trần, khi lần lượt lên 219.800 đồng và 155.400 đồng mỗi cổ phiếu. Tương tự, VRE cũng tăng mạnh 4,6%, khi lên 30.700 đồng/cổ phiếu.

Hơn nữa, không chỉ kéo tăng chỉ số nhóm cổ phiếu bất động sản, chỉ riêng 2 mã VIC và VHM đã góp hơn 34 điểm tăng vào chỉ số VN-Index ngày hôm nay. Ngoài ra, riêng mã VIC đóng góp tích cực nhất, với hơn 24 điểm.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 2 tỷ USD chỉ trong vòng 24 giờ

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Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện là người giàu thứ 67 trên thế giới. Ảnh: Forbes

Bên cạnh việc tạo hiệu ứng mạnh lên thị trường chứng khoán, diễn biến thăng hoa của nhóm cổ phiếu “họ Vingroup” còn giúp gia tăng đáng kể giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và các thành viên trong gia đình.

Cụ thể, theo dữ liệu cập nhật thời gian thực từ Forbes, t ài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện đạt 33,9 tỷ USD, tức là đã tăng thêm khoảng 2 tỷ USD chỉ trong vòng 24 giờ. Với khối tài sản này, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup hiện đứng thứ 67 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, đồng thời tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất khu vực Đông Nam Á.

Cùng với tỷ phú Phạm Nhật Vượng, các thành viên khác trong gia đình ông cũng được hưởng lợi từ đà tăng của cổ phiếu VIC. Theo đó, tài sản của bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, đạt 3,8 tỷ USD, tức là đã tăng thêm hơn 245 triệu USD trong ngày.

Tương tự, tài sản của bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Phạm Thu Hương và là Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, khoảng 2,7 tỷ USD, ghi nhận mức tăng tài sản khoảng 173 triệu USD.

Vì sao nhóm cổ phiếu Vingroup thăng hoa?

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Thủ tướng đến dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội, sáng 22/6. Ảnh: VGP

Diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu này diễn ra cùng thời điểm UBND thành phố Hà Nội sáng nay tổ chức lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố.

Trên thực tế, đà tăng mạnh của nhóm Vingroup diễn ra trong bối cảnh sáng nay (22/6) 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê tại Hà Nội chính thức được khởi công. Đây cũng là chuỗi công trình hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội. Trong đó, liên danh Vinhomes - VinSpeed (thuộc hệ sinh thái của Vingroup) được lựa chọn làm tổng thầu EPC cho 5 tuyến đường sắt đô thị mới.

Đáng chú ý, theo thông tin được công bố ở lễ khởi công, 5 tuyến đường sắt đô thị này có tổng chiều dài khoảng 303,5km, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỉ đồng.

5 tuyến đường sắt này dự kiến kết nối nhiều khu vực trọng điểm như sân bay Nội Bài, ga Hà Nội, Ngọc Hồi, Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Ocean Park và các vùng động lực phát triển của Hà Nội. TP Hà Nội đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành cả 5 tuyến vào năm 2030, và phát triển đô thị theo mô hình TOD gắn với khai thác hiệu quả quỹ đất và tổ chức lại không gian đô thị.

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