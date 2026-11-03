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Nga đẩy nhanh tốc độ chiếm toàn bộ phần Đông sông Dnipro

Hoàng Đức
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Tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng của Ukraine có thể khiến phòng tuyến Zaporizhzhia sụp đổ, mở đường cho Nga tiến sâu hơn về phía Tây.

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Quân Nga bao vây 3 mặt đối với Orikhiv

Kênh Telegram Legitimny cho biết, tình hình tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt hiện đang diễn biến hết sức bất lợi đối với Quân đội Ukraine, vấn đề then chốt mà chính quyền Ukraine đang phải đối mặt vẫn là tình trạng thiếu hụt quân số.

Theo kênh này, tình hình nghiêm trọng nhất hiện nay diễn ra tại khu vực Orikhiv, trên hướng Zaporizhzhia. Thành phố này đang bị quân Nga bao vây 3 mặt và có thể thất thủ chỉ trong vòng 2-3 tháng tới.

Tác giả bài viết cảnh báo ngay trong tháng tới, Quân đội Nga có thể kiểm soát tuyến đường tiếp tế chủ yếu dẫn vào thành phố, đẩy nhanh đáng kể quá trình thất thủ của Orikhiv.

Nếu đà tiến công hiện tại tiếp tục được duy trì, đến mùa Hè năm 2027, Quân đội Nga có thể áp sát thành phố thủ phủ của vùng Zaporizhzhia ở phía Bắc Orikhiv, đồng thời cắt đứt tuyến hậu cần phía Nam, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp tế cho lực lượng Ukraine.

Đến cuối năm 2027, các đơn vị Nga có thể tiến gần tới bờ trái sông Dnipro và khi đó, việc toàn bộ khu vực Ukraine nằm bên tả ngạn sông Dnipro rơi vào quyền kiểm soát của Nga có thể chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đây là dự báo được kênh Telegram Legitimny đưa ra trong bối cảnh tình hình chiến trường ngày càng khó khăn đối với Ukraine, đặc biệt là vấn đề thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng dự bị trên tất cả các chiến trường.

Thiếu hụt nhân lực đe dọa toàn bộ hệ thống phòng thủ Ukraine

Đáng chú ý, những đánh giá về tình trạng nguy cấp của lực lượng Ukraine tại Orikhiv hiện được cả các nhà phân tích quân sự Nga và Ukraine đề cập.

Theo các chuyên gia Ukraine, Quân đội Nga đang hoàn tất việc bao vây thành phố ở phía Nam, phía Tây và cả phía Đông; trong khi những nỗ lực của Quân đội Ukraine nhằm ổn định tình hình tại khu vực này vẫn chưa đạt kết quả.

Khi phân tích nguyên nhân, các chuyên gia tiếp tục chỉ ra tình trạng thiếu hụt nhân lực là yếu tố then chốt, tổn thất nhân sự ở mức cao đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng duy trì sự ổn định của hệ thống phòng thủ Ukraine.

Hiện phòng tuyến của Ukraine phụ thuộc khá nhiều vào việc sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo khi bước vào giai đoạn thời tiết lạnh giá, việc vận hành UAV sẽ trở nên khó khăn hơn.

Sự thiếu hụt lực lượng dự bị cùng với việc hỏa lực UAV giảm đi có thể dẫn tới những lỗ hổng phòng thủ đồng thời xuất hiện tại nhiều khu vực trên chiến tuyến, tạo thêm cơ hội để Quân đội Nga khai thác và phát triển các hướng tiến công mới.

Theo đánh giá của các chuyên gia, sự kết hợp giữa tình trạng thiếu hụt binh sĩ, tổn thất kéo dài và những hạn chế trong việc sử dụng UAV vào mùa đông có thể khiến Ukraine gặp thêm nhiều khó khăn trong việc duy trì phòng tuyến.

Theo Topcor.ru
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Tags

sông Dnipro

Zaporizhzhia

UAV

Nga

Ukraine

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