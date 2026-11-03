Campuchia theo đuổi tham vọng 'quốc gia có thu nhập cao': Trung Quốc cùng bàn loạt dự án hạ tầng lớn

Hai bên cùng đánh giá tính khả thi của các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên nhằm hiện đại hóa mạng lưới giao thông của Campuchia, cũng như hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của vương quốc này.

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 3/11 đưa tin, Campuchia và Trung Quốc đã thảo luận về quan hệ hợp tác trong một số dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên, bao gồm cầu, đường bộ, hệ thống đường sắt và quản lý nước thải, khi hai nước tìm cách tăng cường kết nối giao thông và hỗ trợ phát triển kinh tế dài hạn của Campuchia.

Bộ trưởng Bộ Công trình Công cộng và Giao thông Vận tải Campuchia Peng Ponea đã có cuộc hội đàm với một đoàn đại biểu từ Tập đoàn Thiết kế Đường sắt Trung Quốc và Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc tại trụ sở của bộ vào ngày 30/10.

Đoàn đại biểu Trung Quốc do Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia Xue Dong dẫn đầu, cùng với đại diện từ các tổ chức đối tác. Tổng Giám đốc Tổng cục Vận tải Đường thủy, Vận tải Hàng hải và Cảng Campuchia Heng Suthy cùng các quan chức cấp cao và đại diện các bộ của Campuchia cũng tham dự cuộc hội đàm.

Bộ trưởng Bộ Công trình Công cộng và Giao thông Vận tải Campuchia Peng Ponea (trái) chào đón Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia Xue Dong - người dẫn đầu đoàn đại biểu từ Tập đoàn Thiết kế Đường sắt Trung Quốc và Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc, tại Phnom Penh, Campuchia, vào ngày 30/10. Ảnh: MPWT

Theo Khmer Times, các cuộc thảo luận tập trung vào việc đánh giá tính khả thi của một số dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên, phản ánh những nỗ lực không ngừng của Campuchia nhằm cải thiện mạng lưới giao thông và tăng cường năng lực quốc gia để hỗ trợ các hoạt động kinh tế đang phát triển tại nước này.

Các lĩnh vực hợp tác được đề xuất bao gồm xây dựng cầu, phát triển đường bộ, hệ thống xử lý nước thải và cơ sở hạ tầng đường sắt tại Campuchia. Các dự án này dự kiến sẽ góp phần cải thiện kết nối trong nước của Campuchia và khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của người và hàng hóa, và hỗ trợ các dịch vụ hậu cần hiệu quả hơn.

Phát triển đường sắt và cải thiện kết nối đường bộ vẫn là những nội dung quan trọng trong chương trình phát triển cơ sở hạ tầng tổng thể của Campuchia, đặc biệt khi quốc gia này tìm cách tăng cường liên kết giữa các trung tâm sản xuất, khu công nghiệp, trung tâm thương mại và các cửa ngõ giao thông chính.

Trung Quốc đã hỗ trợ tài chính (bao gồm khoản vay gần 1 tỷ USD và các nguồn vốn ưu đãi khác) để thực hiện Dự án Kênh đào Funan Techo - một công trình giao thông đường thủy chiến lược của Campuchia với tổng vốn đầu tư khoảng 1,7 tỷ USD. Ảnh: STPM

Bên cạnh cơ sở hạ tầng, hai bên cũng thảo luận về phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là các cơ hội đào tạo kỹ thuật cho các quan chức và chuyên gia thuộc Bộ Công trình Công cộng và Giao thông Vận tải Campuchia. Việc đào tạo có thể được cung cấp thông qua các cơ sở chuyên ngành hoặc trực tiếp tại Trung Quốc, giúp các quan chức Campuchia nâng cao kiến thức kỹ thuật và năng lực chuyên môn.

Sáng kiến này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn trong nước song song với đầu tư cơ sở hạ tầng để đảm bảo Campuchia có lực lượng lao động lành nghề cần thiết để quản lý, vận hành và bảo trì các dự án cơ sở hạ tầng công cộng quy mô lớn.

Trong cuộc gặp, phía Campuchia cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ liên tục của Trung Quốc trong phát triển cơ sở hạ tầng, đồng thời ghi nhận đóng góp của Trung Quốc vào sự tiến bộ kinh tế - xã hội của Campuchia.

Sự hợp tác này cũng phù hợp với Quy hoạch tổng thể về hệ thống vận tải đa phương thức và hậu cần của Campuchia giai đoạn 2023-2033, nhằm mục tiêu thiết lập một mạng lưới vận tải và hậu cần tích hợp để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí vận chuyển và tăng cường khả năng cạnh tranh.

Điều này cũng phù hợp với Chiến lược Ngũ giác - Giai đoạn I (2023-2028) của chính phủ Campuchia, trong đó ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa kinh tế và phát triển nguồn nhân lực như những động lực chính cho sự tiến bộ của đất nước này.

Trong bối cảnh Campuchia đang theo đuổi tham vọng trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2050, việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và năng lực hậu cần sẽ vẫn là yếu tố thiết yếu để thu hút đầu tư, hỗ trợ mở rộng công nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại.



