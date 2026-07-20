Nga đã sử dụng lượng lớn tên lửa Zircon chỉ trong 19 ngày của tháng 7

Trong 19 ngày đầu tháng 7, Nga đã dùng hết 2/3 tên lửa 3M22 Zircon theo kế hoạch hàng năm và số lượng triển khai vượt quá sản lượng cả tháng.

Nếu tính cả cuộc tấn công quy mô lớn vào đêm 19/7/2026, Nga đã sử dụng 107 tên lửa đạn đạo và 20 tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon kể từ đầu tháng.

Để so sánh thì vào tháng 6/2026, Nga đã triển khai tổng cộng 102 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400, 2 tên lửa Kh-47M2 Kinzhal và 15 tên lửa 3M22 Zircon.

Theo đại diện Cục Tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR), trong năm 2026, Nga sẽ sản xuất khoảng 60 tên lửa đạn đạo 9M723 cho tổ hợp Iskander-M và 40 tên lửa RM-48U phóng từ tổ hợp S-400 mỗi tháng.

Tổng sản lượng hàng tháng của chúng vào khoảng 100 đơn vị. Như vậy, trong nửa đầu tháng 7/2026, Nga đã sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo hơn khả năng sản xuất trong một tháng.

Đồng thời theo GUR, Nga chỉ có kế hoạch sản xuất 30 tên lửa 3M22 Zircon trong năm 2026, tức là chỉ trong 19 ngày đầu tháng 7/2026, Nga đã sử dụng hết 2/3 sản lượng tên lửa loại này theo kế hoạch hàng năm.

Theo ước tính của GUR, trước thềm cuộc tấn công, Nga có trong tay hơn 100 tên lửa đạn đạo 9M723 thuộc tổ hợp Iskander-M, hơn 400 tên lửa RM-48U được sử dụng từ các tổ hợp S-400, và hơn 120 tên lửa Zircon.

Để so sánh, kể từ tháng 12/2025, Lực lượng vũ trang Nga đã duy trì kho dự trữ tên lửa đạn đạo Iskander-M ở mức khoảng 200 quả.

Việc sử dụng mạnh mẽ lượng tích lũy có thể cho thấy mong muốn của Nga là tận dụng tối đa nguồn dự trữ tên lửa phòng không hạn chế của Lực lượng vũ trang Ukraine và gây thiệt hại tối đa trong các cuộc tấn công quy mô lớn.

Mặc dù vậy, tốc độ sử dụng rất cao như vậy đang dần làm giảm nguồn dự trữ tên lửa của Nga, điều mà ngành công nghiệp quốc phòng của họ không kịp phục hồi hoàn toàn.

Nga tích cực tấn công Kyiv bằng tên lửa siêu thanh Zircon.

Cần nói thêm, gần đây báo chí đã biết được rằng Zircon có lẽ không phải tên lửa hành trình siêu thanh, mà là một tên lửa đạn đạo sử dụng quỹ đạo bổ nhào đơn giản để đẩy vận tốc lên cao.

Điều này được chứng minh bằng phân tích của chuyên gia quân sự độc lập Fabian Ginz - người chuyên về công nghệ tên lửa và rất nổi tiếng trên nhiều tạp chí chuyên ngành.

Ông Ginz nhấn mạnh sự phân chia đơn giản thành các hệ thống “siêu thanh” và “không siêu thanh” chưa phản ánh sự phức tạp thực sự của chuyến bay ở tốc độ lớn.

Thay vào đó, nó là một phổ về khả năng cơ động, trong đó các hệ thống khác nhau hoàn toàn về mức độ và thời gian cơ động ở tốc độ siêu thanh.

Nhưng ngay cả một tên lửa bán đạn đạo, không phải là tên lửa hành trình siêu thanh và có khả năng cơ động kém hơn, vẫn có thể gây ra những thách thức nghiêm trọng cho việc đánh chặn.