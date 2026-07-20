Nga công bố loạt mục tiêu trong đòn tập kích quy mô lớn vào thủ đô của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga nêu chi tiết các mục tiêu bị tấn công trong đợt không kích mới, gồm nhiều cơ sở công nghiệp và hậu cần ở Kiev, Ukraine.

Tên lửa Tsirkon của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố chi tiết các mục tiêu trong đợt tấn công quy mô lớn diễn ra trong đêm, cho biết các cuộc không kích nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, trung tâm hậu cần và cơ sở hạ tầng nhiên liệu phục vụ lực lượng Ukraine.

Nga khẳng định chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự và cơ sở lưỡng dụng để đáp trả các "cuộc tấn công khủng bố" mà nước này cáo buộc Ukraine tiến hành.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này đã sử dụng vũ khí chính xác cao phóng từ trên không, mặt đất cùng UAV tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Kiev và tỉnh Kiev.

Bộ này cho biết một trong những mục tiêu tại thủ đô Kiev là Radionics, doanh nghiệp điện tử chuyên sản xuất các hệ thống dẫn đường cho tên lửa hành trình FP-5 Flamingo, tên lửa chiến thuật FP-7 và FP-9, tên lửa dẫn đường Neptune-MD, cũng như một mẫu tên lửa đất đối không do Ukraine phát triển dựa trên S-300 của Liên Xô.

Công ty này cũng sửa chữa và nâng cấp các hệ thống điện tử hàng không cùng radar cho tiêm kích MiG-29.

Các cuộc tấn công của Nga cũng nhằm vào Spetsoboronmash/Artyom, doanh nghiệp sản xuất linh kiện dẫn đường tên lửa; Meridian, đơn vị chế tạo thân tên lửa và các bộ phận của hệ thống dẫn đường cho tên lửa Neptune-MD; cùng Oakline, công ty sản xuất linh kiện cho UAV tấn công tầm xa, các bộ phận bằng sợi carbon, pin cho UAV FPV và lưu trữ các phương tiện bay không người lái.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Trung tâm Đổi mới Kiev do Nova Poshta vận hành cũng bị tấn công.

Bộ trên mô tả đây là trung tâm phân loại được sử dụng để tiếp nhận và lưu trữ các mặt hàng lưỡng dụng, gồm linh kiện UAV, hệ thống robot và thiết bị tác chiến điện tử.

Tại tỉnh Kiev, lực lượng Nga cũng tấn công trung tâm hậu cần Tarasovka do Antel Properties vận hành. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cơ sở này tiếp nhận, lưu trữ, lắp ráp và phân phối các linh kiện phục vụ sản xuất UAV tầm xa.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng nước này đã tấn công các bồn chứa nhiên liệu và nhiều hạng mục hạ tầng khác tại cảng Yuzhny ở tỉnh Odessa.

Theo bộ này, các cơ sở trên được sử dụng để tiếp nhận và lưu trữ hàng hóa quân sự, cũng như nhiên liệu và chất bôi trơn phục vụ quân đội Ukraine.

Theo bài viết, đợt tấn công mới diễn ra trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tập kích bằng UAV tầm xa nhằm sâu trong lãnh thổ Nga sau khi gặp nhiều bất lợi trên chiến trường.

Các cuộc tấn công này được cho là nhiều lần đánh trúng các tòa nhà dân cư và những cơ sở hạ tầng dân sự khác.

Ngày 18/7, 7 công nhân làm ca đêm đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong một cuộc tấn công nhằm vào trung tâm hậu cần của nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries tại vùng Tambov của Nga.

Ukraine thường xuyên cáo buộc Nga cố tình tấn công các mục tiêu dân sự. Tuy nhiên, Ukraine có lịch sử sử dụng các cơ sở dân sự, gồm nhà kho, tòa nhà công cộng và cơ sở công nghiệp, phục vụ mục đích quân sự.