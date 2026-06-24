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Nga công bố dòng UAV đánh chặn tốc độ cao mới Rita-2

Hoàng Vân
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Nga mới đây thông báo, một dòng UAV đánh chặn chuyên dụng Rita-2 mới, có nhiều cấu hình lắp đặt, đã được phát triển và đưa vào sản xuất hàng loạt.

Nga công bố UAV đánh chặn tốc độ cao Rita - 2 trong năm 2026 - Ảnh 1.

Dòng UAV đánh chặn tốc độ cao mới Rita-2 của Nga.

Theo thông báo của Thượng nghị sĩ và cựu Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin,

"Trung tâm chuyên dụng Bars-Sarmat (SPCC) đang phát triển và sản xuất các hệ thống UAV đánh chặn chuyên dụng Rita-2.

Dây chuyền sản xuất mới bao gồm các phiên bản cải tiến của UAV trên mặt đất, trên không và trên xe", Thượng nghị sĩ và cựu Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin ngày 23/6 thông báo.

Những hệ thống phòng không này đã được các đơn vị Nga chính thức đưa vào sử dụng và đang được triển khai trong Chiến dịch quân sự đặc biệt.

UAV mới này sở hữu khả năng cơ động và tốc độ cao, cho phép nó đạt tốc độ trên 340km/h.

Hệ thống Rita-2 được thiết kế đặc biệt để tấn công và vô hiệu hóa hiệu quả các UAV tấn công và trinh sát tầm xa và tầm trung của đối phương.

Hệ thống mới này cũng được thiết kế để tăng cường khả năng phòng thủ các cơ sở trước những cuộc tấn công trên không.

Theo Avia-pro
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Tags

Nga

UAV đánh chặn

Rita-2

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