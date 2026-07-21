Nga chào bán công nghệ động cơ AL-51F1 dành cho tiêm kích AMCA của Ấn Độ

Tiêm kích tàng hình thế hệ năm AMCA của Ấn Độ có thể sẽ sử dụng động cơ AL-51F1 do Nga cung cấp.

Nga đã chính thức đệ trình một đề xuất quy mô lớn lên Bộ Quốc phòng Ấn Độ, liên quan đến hợp tác sản xuất máy bay quân sự.

Sáng kiến này liên quan đến việc cùng phát triển động cơ dành cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm tiên tiến của Ấn Độ - chiếc AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft).

Để làm cơ sở công nghệ cho một mối quan hệ đối tác tiềm năng, các chuyên gia Nga đề xuất sử dụng những giải pháp kỹ thuật được phát triển trong quá trình thiết kế động cơ AL-51F1 thế hệ mới nhất.

Động cơ này còn gọi bằng cái tên "Sản phẩm 30", được phát triển như một bộ phận tiêu chuẩn dành cho cho máy bay chiến đấu tàng hình đa năng Su-57 của Nga.

Tiêm kích tàng hình thế hệ năm AMCA của Ấn Độ sẽ sử dụng động cơ AL-51F1 có nguồn gốc Nga?

Một đặc điểm nổi bật của hình thức được đề xuất là việc loại bỏ hoàn toàn mô hình hợp tác kỹ thuật quân sự tiêu chuẩn.

Theo đề nghị của Nga, họ không cung cấp động cơ hoàn chỉnh, mà sẽ chuyển giao kinh nghiệm tích lũy và các giải pháp kỹ thuật có thể hỗ trợ Ấn Độ phát triển động cơ dành riêng cho tiêm kích thế hệ năm nội địa đầy triển vọng.

Động thái này dự báo sẽ đẩy nhanh đáng kể việc thực hiện chương trình AMCA đầy tham vọng của Ấn Độ, bởi trước đây quốc gia Nam Á này luôn gặp khó khăn trong việc phát triển động cơ máy bay mạnh mẽ của riêng mình.

Các quan chức quốc phòng ở Ấn Độ hiện đang nghiên cứu các đề xuất của Nga như một phần trong tầm nhìn về sự độc lập công nghệ của đất nước.