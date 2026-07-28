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Nga bắt người đàn ông bị nghi bán tin mật cho thành viên Ngũ Nhãn

Minh Hạnh
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Một người đàn ông quốc tịch Nga đang phải đối mặt với cáo buộc phản quốc sau khi được cho là đã cung cấp thông tin mật cho các sĩ quan tình báo New Zealand - quốc gia thành viên của liên minh tình báo Ngũ Nhãn.

Nghi phạm, khoảng ngoài 50 tuổi, được Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) xác định là cư dân Khabarovsk (miền đông nước Nga).

Ông bị bắt giữ sau khi được cho là đã cung cấp “thông tin có thể được sử dụng để gây hại cho an ninh Nga”, FSB cho biết trong một tuyên bố.

Nghi phạm bị các sĩ quan FSB khống chế. (Nguồn: RT)

New Zealand là thành viên của Ngũ Nhãn, một liên minh chia sẻ thông tin tình báo phương Tây, gồm cả Mỹ, Anh, Úc và Canada.

Theo cơ quan phản gián Nga, các sĩ quan New Zealand quan tâm đến thông tin mật liên quan đến hợp tác quân sự giữa Nga với các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

FSB cho biết, nghi phạm đã phản bội nước Nga vì lý do tài chính. FSB đã tiến hành khám xét nhà riêng của nghi phạm đã tìm thấy nhiều cọc tiền đô la Mỹ được cất trong một chiếc túi, với tổng giá trị lên đến hàng chục nghìn đô la.

New Zealand hiện chưa bình luận về thông tin này.

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Tags

Nga

tình báo

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