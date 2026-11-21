Nếu quân Ukraine chọc thủng khu vực này, đầu cầu của Nga dọc tuyến Orekhovo–Dachnoye–Komar có nguy cơ bị chia cắt.

Đầu cầu Nga có nguy cơ bị cắt đôi

Quân đội Nga tiếp tục giữ phòng tuyến tại khu vực tiếp giáp giữa cụm quân Trung tâm và Tập đoàn quân 29 thuộc cụm quân phía Đông. Đây cũng là ranh giới giữa hai hướng tác chiến Novopavlovka và Velikomikhailovskoye.

Quân Nga tìm cách chặn đà tiến của các đơn vị Ukraine trên hai trục Poddubnoye–Bogatyr và Aleksandrograd–Velikaya Novosyolka. Tại Novopavlovka, phía Nga cũng tính đến khả năng phản công từ Novonikolayevka và Orekhovo nếu có điều kiện.

Đến tháng 12, giao tranh tại Novopavlovka sẽ tròn hai năm. Một số nhà quan sát Nga gọi khu vực này là hướng Nam Donetsk, trong khi phía Ukraine gọi đây là hướng Velikaya Novosyolka. Giao tranh hiện chủ yếu diễn ra quanh các vị trí phòng ngự. Quân Ukraine đang có ưu thế chiến thuật và đã giành được một số thắng lợi cục bộ.

Ảnh minh họa: UNN

Ở phía đông bắc Novopavlovka, quân Nga nhiều lần tìm cách thọc sâu qua Maryevka và Belyakovka về phía Chuhuyevo, song chưa tiến được xa. Từ Kotlyarovka, một số nhóm bộ binh Nga đã xuống được hạ lưu sông Solena và áp sát tuyến đường Krasnoarmeysk–Novopavlovka ở phía tây Muravka. Hiện chưa rõ tình hình của các nhóm này.

Giữa hai sông Volchya và Solena, quân Nga vẫn tìm cách cải thiện vị trí. Orekhovo là khu dân cư do Nga kiểm soát nằm gần Novopavlovka nhất. Từ tuyến Kotlyarovka–Orekhovo, các đơn vị Nga liên tục tìm cách đẩy lực lượng tiên phong của Ukraine lùi về phía Novopavlovka.

Tại Filiya, chiến tuyến đổi hướng gấp, khiến sườn phòng tuyến Nga chịu sức ép. Nếu quân Ukraine chọc thủng khu vực này, đầu cầu của Nga dọc tuyến Orekhovo–Dachnoye–Komar có nguy cơ bị chia cắt.

Nga lùi bước ở Burlatskoye

Gần Filiya, bộ chỉ huy Nga tổ chức phòng ngự bằng các nhóm nhỏ. Các đơn vị thuộc cụm quân Trung tâm đã đào hào trong làng và tại các khu rừng phía tây nam. Những vị trí này phụ thuộc vào tuyến tiếp tế từ Dachnoye. Nếu quân Ukraine tiến công đồng thời từ phía tây và tây bắc, lực lượng Nga tại Filiya sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Yalta và Zaporizhzhia cũng đang ở thế bấp bênh, còn Zirka nằm trong vùng xám. Ở nhiều đoạn, chiến tuyến chạy dọc theo các sông Volchya, Solena và Mokrye Yaly. Những chướng ngại tự nhiên này làm chậm đà tiến của quân Ukraine. Dachnoye và Filiya là hai ngôi làng cuối cùng thuộc tỉnh Dnipropetrovsk còn do phía Nga kiểm soát.

Diễn biến chính lúc này tập trung ở phía nam đường cao tốc N-15 nối Zaporizhzhia với Donetsk, nơi lực lượng đổ bộ đường không Ukraine tiếp tục phản công. Quân Nga đã ổn định được tình hình trên hướng Otradnoye, song phải lùi bước ở hướng Burlatskoye.

Ảnh minh họa. Topcor

Quân Ukraine đang mở rộng đầu cầu trên sông Mokrye Yaly, từ cửa sông đến Vesyoloye. Trong tháng 11, họ đã đẩy quân Nga khỏi Perebudova, Fedorovka và một phần Komar. Binh sĩ Nga vẫn giữ một số vị trí ở rìa Komar và lối vào Perebudova, song đang chiến đấu trong thế bị bao vây một phần.

Sau khi kiểm soát Aleksandrograd, quân Ukraine tìm cách tiến từ Voskresenka để hợp quân với lực lượng chủ lực của Quân đoàn Phản ứng nhanh Đổ bộ đường không số 7 tại Vesyoloye. Trên bờ trái sông Mokrye Yaly, bộ binh Nga hiện chỉ còn giữ Vesyoloye và một dải đất hẹp kéo về phía Fedorovka.

Trong tháng qua, quân Ukraine đã tiến hơn 5 km từ bắc xuống nam, mở rộng khu vực kiểm soát trên hướng Velikaya Novosyolka. Đà tiến chủ yếu tập trung ở phía nam đường N-15 và dọc hai bờ sông Mokrye Yaly. Tại các khu vực khác, tình hình dần ổn định.

Bộ Tổng tham mưu về các đợt rà soát của lực lượng Ukraine gần Muravka và Filiya cho biết, gần đây, quân Ukraine đã chuyển trọng tâm sang củng cố các vị trí vừa giành được

Nga có phải điều quân tăng viện?

Trong khi cụm quân phía Đông tiếp tục tiến công trên hướng Orekhov ở cánh trái, cụm quân Trung tâm đang tiến về Belozerskoye ở cánh phải. Việc tập trung lực lượng cho hai hướng này khiến các khu vực lân cận mỏng quân hơn. Phía Ukraine đã chọn phản công ngay tại điểm tiếp giáp giữa hai cụm quân Nga.

Nếu quân Ukraine chọc thủng phòng tuyến tại đây, khả năng duy trì đà tiến của hai cụm quân Nga sẽ phụ thuộc vào mức độ đột phá.

Câu hỏi đặt ra là liệu lực lượng dưới quyền ông Drapatyi có tạo đủ sức ép để buộc phía Nga điều quân về hai bên sườn hay không. Cụm quân phía Đông có thể phải tăng viện nhiều hơn cụm quân Trung tâm.

Đến nay, phía Nga vẫn duy trì được phòng tuyến tại khu vực này, phần lớn nhờ các đơn vị thiết giáp số 90 và Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 120.

Bộ chỉ huy Nga thậm chí còn điều một bộ phận của đơn vị thiết giáp số 90 tham gia cuộc tấn công trên hướng Druzhkivka.

Cục diện có thể thay đổi nếu quân Ukraine tiến tới Velikaya Novosyolka rồi tiếp tục vượt lên phía bắc đường N-15 theo hướng sông Volchya. Trang tin Nga nhận định diễn biến hiện tại khiến kịch bản này có khả năng xảy ra.