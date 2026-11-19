Không lâu sau khi ông Putin tới dự APEC, truyền thông Nga bất ngờ hé lộ thông tin về đòn hạt nhân mà Kremlin từng tính đến, đồng thời dự báo sự kiện có thể xảy ra sau hội nghị.

Ông Putin vừa tới APEC, Nga bật mí kịch bản đòn hạt nhân đầu tiên

Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Thâm Quyến ngày 18/11 để dự Hội nghị cấp cao APEC. Một ngày sau, ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị.

Theo Reuters dẫn lời ông Yuri Ushakov, trợ lý Tổng thống Nga, xung đột Ukraine là chủ đề chính trong cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo. Tại cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau đó, ông Putin cũng đề cập tới việc tìm giải pháp cho xung đột Ukraine.

Đáng lưu ý, cùng thời điểm này, truyền thông Nga bất ngờ đăng bài viết về một kịch bản từng khiến Washington lo ngại. Theo bài viết, một tướng Nga từng bàn tới khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu lực lượng Ukraine tiến về Crimea.

TST dẫn lại bài điều tra của The New York Times. Theo tờ báo Mỹ, tình báo nước này hồi tháng 10/2022 nghe được tướng Sergei Surovikin, khi đó chỉ huy lực lượng Nga tại Ukraine, bàn về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để ngăn quân Ukraine vượt sông Dnipro và tiến về bán đảo

Thông tin này khiến các cố vấn của Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden cân nhắc liệu Washington có cần đề nghị Kiev giảm tốc độ tiến quân hay không.

Theo bài điều tra, trước khi nghe được cuộc trao đổi của ông Surovikin, tình báo Mỹ ước tính khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine ở mức 5–10%.

Sau đó, giới tình báo nâng đánh giá lên 50% trong trường hợp phòng tuyến Nga ở miền nam sụp đổ. Khi các cố vấn tại Washington cân nhắc đề nghị Kiev giảm tốc, một số chỉ huy quân sự Mỹ ở châu Âu vẫn thúc giục Ukraine đẩy nhanh đà tiến công.

Ảnh minh họa. Nguồn: TST

Ukraine định đổ bộ Crimea?

Cũng theo TST, một số báo phương Tây dẫn nguồn tin riêng nói Ukraine có thể mở đợt phản công ở mặt trận phía nam, kết hợp với một chiến dịch đổ bộ về hướng Crimea. Đài Nga đặt giả thiết Kiev tập kích cây cầu để làm gián đoạn tiếp tế cho cụm quân Dnepr trước khi mở chiến dịch.

Cây bút quân sự Nga Alexei Sukonkin dẫn dữ liệu nguồn mở cho biết Ukraine đã tăng cường lực lượng quanh vùng cửa sông Dnipro, tập trung thêm xuồng và đẩy mạnh hoạt động trinh sát. Theo ông, những động thái này có thể liên quan đến một phương án đổ bộ.

Đài TST cũng dẫn nhận định từ một số báo Anh rằng Kiev có thể chấp nhận hy sinh hàng nghìn binh sĩ để tạo tiếng vang nếu mở chiến dịch. Bản thân đài Nga hoài nghi Ukraine sẽ chấp nhận tổn thất ở quy mô đó. Kế hoạch này chưa được xác nhận.

Bình luận viên quân sự Nga Dmitry Degtyaryov hoài nghi về khả năng cắt nguồn tiếp tế bằng cách đánh vào cầu Crimea. Theo ông, Nga đã chuyển hoạt động hậu cần cho tiền tuyến sang các tuyến đường khác từ năm 2023.

Cái giá 20 tỷ rúp và đồn đoán sau APEC

Cầu Crimea bị tập kích hai ngày liên tiếp. Theo Đài TST, đợt thứ hai diễn ra dữ dội hơn. Đài dẫn một ước tính sơ bộ cho rằng phía London có thể đã chi gần 200 triệu euro, tương đương khoảng 20 tỷ rúp. Kênh Condottiero, do một cựu thành viên Wagner điều hành, đưa ra con số 170 triệu euro cho cả hai ngày. Các nguồn này chưa công bố cách tính.

Tác giả kênh Condottiero còn đặt vấn đề vì sao London và Brussels lại chấp nhận mức chi phí mà ông ước tính chỉ trong hai ngày. Ông đặt câu hỏi liệu thời điểm tập kích có liên quan đến kết quả cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc ở Thâm Quyến hay không.

Sau hai đợt tấn công cầu Crimea, Kiev hứng một đợt tập kích tên lửa. Cầu Bắc và cầu Nam ở thủ đô Ukraine bị hư hại và phải đóng cửa. Đài TST dẫn thông tin từ tình báo Ukraine cho rằng Nga có thể tiếp tục tập kích các cây cầu ở Kiev sau khi hội nghị APEC tại Thâm Quyến kết thúc.

Ông Degtyaryov nhận định Nga có thể tăng cường các cuộc tập kích nhằm vào cầu vì những công trình này vốn đã nằm trong danh sách mục tiêu. Ông bác bỏ đồn đoán Moscow có thể sử dụng tên lửa Oreshnik trong một đợt tấn công như vậy.

Đại tá Nga Aslan Nakhushev đưa ra cách lý giải khác về các đợt tập kích gần đây. Theo ông, hoạt động tấn công bằng tên lửa và UAV gia tăng về tần suất lẫn cường độ khi Nga bước vào chiến dịch mùa đông. Ông xem đây là một phần của kế hoạch tác chiến đã định. Ông bác cách gọi "đòn trả đũa".

Ảnh minh họa. Nguồn: TST

"Tin xấu từ mặt trận", Kiev bị tố trì hoãn sau Abu Dhabi

Trong lúc xuất hiện đồn đoán về một chiến dịch ở phía nam, ông Degtyaryov cho biết quân Nga gặp khó khăn trên hướng Orekhov. Theo ông, lực lượng Nga từng tiến vào Orekhov và làng Preobrazhenka, sau đó rút khỏi Preobrazhenka cùng một đoạn hữu ngạn sông Konka. Giao tranh tại Orekhov vẫn diễn ra quyết liệt. Thông tin về việc rút quân chưa được xác nhận chính thức.

Ở sườn phía tây, Đài TST đưa tin cụm quân Dnepr đã tiến thêm khoảng 7 km, kiểm soát các khu rừng phía tây nam Novopavlovka và tiếp cận ngôi làng. Hai bên vẫn giao tranh tại đây và ở một số khu vực lân cận.

Bản tin của Đài TST còn nhắc đến sức ép của lực lượng Ukraine tại Malye Shcherbaki và giao tranh ở Lukyanovskoye, Primorskoye.

Về đàm phán Abu Dhabi, Đài TST dẫn Bloomberg đưa tin các bên đã đạt một thỏa thuận miệng. Theo nội dung được dẫn lại, phía Mỹ đã hỏi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liệu Kiev có chấp nhận rút hoàn toàn khỏi Donbass để đổi lấy tư cách thành viên NATO hay không.

Ông Degtyaryov hoài nghi về khả năng này và nhắc lại rằng Moscow nhiều lần phản đối việc Ukraine gia nhập liên minh.

Ông Degtyaryov cũng cho biết phía Nga đã nhắc lại lập trường về việc Ukraine gia nhập NATO trong chuyến thăm gần đây của hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

Tiến độ trao đổi tù binh cũng gây tranh cãi. Một cựu binh Nga từng chiến đấu trên hướng Kherson, có biệt danh Ossetin, nói phía Nga đã hoàn tất danh sách và cáo buộc Kiev kéo dài thời gian. Từ lời kể này, Đài TST đặt câu hỏi liệu sự chậm trễ có ảnh hưởng đến việc thực hiện các nội dung đã được bàn tại Abu Dhabi hay không.