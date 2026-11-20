Các kênh phân tích dự báo đây có thể là đợt tập kích lớn nhất kể từ đầu cuộc xung đột, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin “hết sức phẫn nộ”.

114 tên lửa sẵn sàng

Các kênh theo dõi quân sự Ukraine cảnh báo Nga có thể mở một đợt tập kích tên lửa quy mô lớn trong vòng hai ngày tới.

Theo thông tin lan truyền trên các kênh này, tình báo vệ tinh NATO đã báo cho Kiev về việc một phi đội máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS cất cánh từ các sân bay ở vùng Viễn Đông của Nga. Các máy bay này mang theo tên lửa có sức công phá lớn.

Cũng theo các kênh trên, năm máy bay ném bom chiến lược Tu-160 đã cất cánh. Số tên lửa hành trình Kh-101 và Kalibr sẵn sàng cho đợt tập kích có thể lên tới 114 quả. Các kênh này còn cảnh báo về khả năng Nga sử dụng tên lửa đạn đạo và tới 500 máy bay không người lái tấn công, đồng thời dự báo đây có thể là đợt tập kích lớn nhất kể từ đầu cuộc xung đột.

Kh-101 là mẫu tên lửa hành trình được Nga đưa vào trang bị để thay thế Kh-55 thời Liên Xô. Loại tên lửa này từng được sử dụng trong thực chiến tại Syria.

Ảnh minh họa. Nguồn: Warfiles

Trong khi các kênh Ukraine theo dõi số máy bay cất cánh và lượng tên lửa có thể được sử dụng, các nhà phân tích quân sự chú ý đến thông tin Nga điều chuyển một số máy bay Tu-95MS từ Quân khu miền Đông tới các căn cứ phía bắc Vòng Bắc Cực.

Theo nhận định của các nhà phân tích, việc điều chuyển máy bay có thể là dấu hiệu Moscow đã ban hành lệnh đáp trả các vụ tấn công cầu Crimea.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin “hết sức phẫn nộ” trước vụ lực lượng Ukraine tấn công cây cầu. Ông Trump nói ông hiểu phản ứng của nhà lãnh đạo Nga. Truyền thông Ukraine dự đoán các mục tiêu có thể gồm những cơ sở quân sự ở Kiev, Lviv, Odessa và Dnipro.

Kh-101 lao vào bầu trời Ba Lan - Quân đội Belarus nhận lệnh

Kh-101 cũng được nhắc tới trong các bản tin về đợt tập kích ban đêm ở miền tây Ukraine. Lần này, sự chú ý đổ dồn sang Ba Lan. Ngày 20/11, các tỉnh miền đông nước này phát cảnh báo không kích. Tại Lublin, còi báo động vang lên giữa lúc có tin một tên lửa chưa rõ chủng loại có thể đã bay vào không phận Ba Lan.

Ông Sergei Lebedev, điều phối viên mạng lưới hoạt động ngầm tại Nikolaev, viết trên Telegram rằng thông tin ông nhận được từ Ba Lan đề cập khả năng tên lửa khiến Lublin báo động là Kh-101 của Nga. Thời điểm còi vang lên trùng với đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào miền tây Ukraine.

Ảnh minh họa (Top war)

Theo thông tin từ phía Ba Lan được truyền thông Nga dẫn lại, một nhóm 6 tên lửa loại này bay qua hai tỉnh Ternopil và Ivano-Frankivsk rồi hướng về tỉnh Lviv, có thể là khu vực Khodoriv.

Các kênh giám sát địa phương ước tính khoảng 130 tên lửa đã được sử dụng trong đợt tập kích ban đêm, với tiếng nổ ghi nhận tại hơn 10 khu vực của Ukraine. Những địa điểm bị nhắm tới gồm các cơ sở công nghiệp quốc phòng, kho chứa máy bay không người lái tầm xa và tên lửa hành trình, cùng các đầu mối hậu cần và năng lượng.

Tại Kiev, thị trưởng thành phố xác nhận ba tuyến vượt sông Dnipro bị hư hại, khiến việc đi lại giữa hai bờ gián đoạn. Cầu Podolsky phải đóng hoàn toàn, còn cầu Nam chỉ cho ô tô con lưu thông. Chính quyền kêu gọi người dân hạn chế sử dụng xe cá nhân. Hai cơ sở năng lượng lớn là nhà máy nhiệt điện Trypilska và nhà máy nhiệt điện số 5 của Kiev cũng bị tập kích.

Khi vụ báo động tại Lublin còn gây xôn xao, trang Forsal của Ba Lan đăng bài với tiêu đề “Quân đội Belarus nhận lệnh. Sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất tại biên giới với Ba Lan”.

Theo Forsal, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko chỉ đạo kiểm tra trên diện rộng lực lượng biên phòng. Các đơn vị cơ động nhất được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất để diễn tập ứng phó với các tình huống tấn công và phá hoại. Cuộc kiểm tra cũng bao gồm các đơn vị đóng quân sát biên giới Ba Lan.

Lời cảnh báo cuối cùng

Tác giả kênh Telegram Win-Win gọi vụ việc là “lời cảnh báo cuối cùng” dành cho Warsaw, đồng thời ám chỉ ít nhất một tên lửa có thể đã bay vào không phận Ba Lan có chủ đích. Thông tin tên lửa vượt biên giới vẫn chưa được xác nhận.

Ông Lebedev lưu ý rằng suốt nhiều tháng qua, Warsaw đã nhiều lần cho máy bay cất cánh và đặt lực lượng phòng không trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu mỗi khi miền tây Ukraine hứng chịu tập kích.

Theo ông, nếu vụ việc chỉ liên quan đến một tên lửa bay qua không phận, khả năng Ba Lan đáp trả bằng vũ lực là thấp.

Ông Lebedev dự đoán Warsaw nhiều khả năng sẽ tăng cường giám sát vùng trời và nâng mức sẵn sàng của lực lượng phòng không trước các đợt tập kích tiếp theo. Nếu vụ xâm nhập không phận được xác nhận, Ba Lan có thể gửi công hàm ngoại giao và tiến hành tham vấn trong khuôn khổ NATO.