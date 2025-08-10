Nếu trong người có 5 cảm giác này thì XIN CHIA BUỒN, có thể bạn đã mắc loại ung thư từng là "trend" trong phim Hàn Quốc

Ung thư máu, hay bệnh bạch cầu, là căn bệnh nguy hiểm khi tủy xương sản xuất quá nhiều bạch cầu bất thường, lấn át hồng cầu và tiểu cầu, khiến cơ thể suy yếu nghiêm trọng. Từng xuất hiện trong nhiều bộ phim Hàn Quốc giai đoạn những năm 2000, bệnh bạch cầu thường được khắc họa với cái kết bi thảm, khi nhân vật chính qua đời chỉ sau vài tháng.

Ảnh minh hoạ

Trên thực tế, điều này cũng không sai hoàn toàn bởi bệnh tiến triển nhanh, khó phát hiện sớm. Do triệu chứng dễ nhầm với các vấn đề thông thường và tỷ lệ sống 5 năm chỉ khoảng 30-60% tùy giai đoạn (theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ). Nên nếu bạn thường xuyên có 5 cảm giác sau, đừng chủ quan, hãy đi tầm soát ngay để bảo vệ sức khỏe!

1. Mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân

Cơ thể uể oải, kiệt sức dù đã nghỉ ngơi đầy đủ? Bệnh bạch cầu làm giảm hồng cầu, gây thiếu máu và cản trở oxy đến các mô. Kết quả là bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, yếu ớt, đôi khi kèm khó thở nhẹ khi làm việc đơn giản như đi bộ hay leo cầu thang. Nếu tình trạng này kéo dài hơn 3-4 tuần mà không có lý do rõ ràng, đừng nghĩ chỉ là stress, hãy làm xét nghiệm máu ngay.

2. Dễ bầm tím hoặc chảy máu bất thường

Vết bầm tím xuất hiện dù chỉ va chạm nhẹ, hoặc bạn bị chảy máu cam, nướu răng chảy máu khi đánh răng? Bệnh bạch cầu làm giảm tiểu cầu, khiến máu khó đông. Những vết bầm tím bất thường trên da, đặc biệt ở tay chân, hoặc chảy máu kéo dài từ vết thương nhỏ có thể là dấu hiệu nghiêm trọng. Nếu hiện tượng này xảy ra thường xuyên, đó là lời cảnh báo cần kiểm tra.

Ảnh minh hoạ

3. Sốt hoặc nhiễm trùng lặp đi lặp lại

Bạn hay bị sốt nhẹ không rõ nguyên nhân, cảm giác ớn lạnh, hoặc liên tục mắc các bệnh như viêm họng, cảm cúm? Bạch cầu bất thường làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ bị vi khuẩn và virus tấn công. Nếu bạn bị nhiễm trùng lặp lại, hoặc sốt kéo dài hơn 2 tuần mà không kèm bệnh lý rõ ràng, hãy đi khám để loại trừ nguy cơ ung thư máu.

4. Đau xương hoặc khớp âm ỉ

Cảm giác đau nhức ở xương hoặc khớp, đặc biệt ở cánh tay, chân, hoặc lưng, dù không vận động mạnh? Tủy xương sản xuất quá nhiều bạch cầu bất thường có thể gây áp lực, dẫn đến đau âm ỉ hoặc nhói. Triệu chứng này dễ bị nhầm với đau cơ do làm việc quá sức, nhưng nếu kéo dài hoặc nặng hơn vào ban đêm, bạn cần cảnh giác và kiểm tra tủy xương.

5. Sụt cân nhanh hoặc chán ăn dai dẳng

Ảnh minh hoạ

Nếu bạn sụt cân đột ngột, chán ăn, hoặc cảm thấy no dù chỉ ăn một ít, hãy lưu ý. Bệnh bạch cầu làm rối loạn chuyển hóa, khiến cơ thể mất năng lượng nhanh chóng. Một số người còn cảm thấy khó chịu ở bụng do lách hoặc gan to lên, gây chèn ép. Nếu triệu chứng này kèm theo mệt mỏi hoặc sốt, đó có thể là dấu hiệu bệnh đã tiến triển.