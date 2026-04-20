HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nêu đích danh bộ, ngành chậm cắt giảm thủ tục hành chính

Luân Dũng |

Đến nay đã có 16/16 bộ, ngành có báo cáo về phương án phân cấp, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, 3 bộ, cơ quan ngang bộ chưa có chỉ tiêu nào đạt yêu cầu; một số bộ chưa đạt tiêu chí cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc chưa đạt tiêu chí cắt giảm 50% chi phí tuân thủ…

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn ngày 19/4 gửi người đứng đầu các bộ, ngành về việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Trung ương.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, tính đến ngày 18/4, đã có 16/16 bộ, ngành gửi phương án phân cấp, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh về cơ quan này. Trong đó, 3 bộ đề xuất phương án đạt tất cả các chỉ tiêu theo yêu cầu, gồm các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp.

Ba bộ, cơ quan ngang Bộ: Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ chưa có chỉ tiêu nào đạt yêu cầu.

Trụ sở Bộ Tài chính.

Ngoài ra, một số bộ có ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chưa đạt ở một số chỉ tiêu cắt giảm như: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đạt tiêu chí yêu cầu cấp bộ thực hiện không quá 30% TTHC thuộc lĩnh vực quản lý.

Trong khi đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đạt tiêu chí cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC so với 2024.

Các Bộ Công Thương, Nội vụ, Y tế chưa đạt tiêu chí về cắt giảm 50% chi phí tuân thủ TTHC so với năm 2024; Bộ Dân tộc và Tôn giáo chưa gửi số liệu tiêu chí này.

Đối với tiêu chí cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, theo thống kê, các đơn vị chưa đạt yêu cầu gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về tiêu chí cắt giảm tối thiểu 30% ngành, nghề kinh doanh có điều kiện , một số bộ chưa đạt yêu cầu như: Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của các Phó Thủ tướng phụ trách, các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện phương án, gửi Bộ Tư pháp và phương án cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện gửi Bộ Tài chính.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thường trực Chính phủ trong trường hợp không đạt chỉ tiêu hoặc chậm tiến độ theo yêu cầu.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
01:05
01:15
01:03
01:20
00:58
01:17
00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại