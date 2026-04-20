Cảnh báo khẩn: Thu hồi sản phẩm ăn dặm HiPP nghi chứa chất độc giống thuốc diệt chuột

Theo thông tin từ Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo, Công ty HiPP – nhà sản xuất thực phẩm trẻ em của Đức - Thụy Sĩ cùng chuỗi siêu thị SPAR đã tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm “HiPP Vegetable Carrot with Potato” (cà rốt trộn khoai tây), loại hũ 190g tại khoảng 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo. Nguyên nhân do nghi ngờ sản phẩm có thể chứa chất độc giống thuốc diệt chuột.

Trong thông cáo báo chí chính thức, HiPP, nhà sản xuất thực phẩm trẻ em của Đức - Thụy Sĩ, cho biết không loại trừ khả năng một "chất nguy hiểm" đã được đưa vào sản phẩm do những tác động từ bên thứ ba. Sử dụng các hũ đồ ăn này có thể dẫn đến hậu quả "đe dọa tính mạng".

Nghi vấn hiện chỉ tập trung vào một loại sản phẩm hương vị nhất định. Tuy nhiên để phòng ngừa rủi ro, HiPP quyết định rút toàn bộ dòng sản phẩm hũ thủy tinh khỏi các cửa hàng của chuỗi siêu thị lớn nhất Áo, SPAR.

Trước nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trên cả nước khẩn trương kiểm tra việc đăng kí bản công bố và tự công bố đối với sản phẩm ăn dặm HiPP.

Đồng thời, các đơn vị cần làm việc với doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối (nếu có), yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm thuộc diện cảnh báo. Việc thu hồi phải được thực hiện theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất, kèm theo báo cáo chi tiết về số lượng đã nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho, cũng như đề xuất phương án xử lí các lô hàng liên quan.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh việc tăng cường truyền thông để người tiêu dùng nhận diện và không sử dụng các lô sản phẩm nêu trên, nhằm phòng ngừa rủi ro.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị phối hợp kiểm soát hoạt động kinh doanh trên môi trường trực tuyến. Cụ thể, các sàn thương mại điện tử và website bán hàng cần rà soát, yêu cầu các gian hàng ngừng kinh doanh sản phẩm bị cảnh báo (nếu có lưu hành tại Việt Nam), đồng thời gỡ bỏ các thông tin quảng cáo, buôn bán sản phẩm không đảm bảo chất lượng và xử lí theo quy định pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả kiểm tra, xử lí về cơ quan này trước ngày 27/4/2026.