Nếu cơ thể thiếu “thứ này”, dù cố gắng mấy sức khỏe cũng hao tổn, may mắn tự dưng bị "rút cạn"

Duy trì năng lượng dương và nuôi dưỡng tinh chất âm là một nguyên tắc quan trọng của y học Trung Quốc.

Nếu bạn không may mắn, rất có thể năng lượng dương của bạn không đủ, dẫn đến sự thịnh vượng của âm dương, dẫn đến rất nhiều xui xẻo, suy cho cùng, cần phải cân bằng âm dương. Tuy nhiên, năng lượng dương là gì?

Năng lượng dương được hình thành bởi sự kết hợp giữa khí bẩm sinh của cha mẹ và khí thở có được, cũng như khí của nước và thực phẩm được vận chuyển bởi lá lách và dạ dày. Nó có tác dụng nuôi dưỡng các mô của toàn bộ cơ thể và duy trì chức năng của các cơ quan nội tạng. Khi chúng ta già đi, năng lượng dương của một người sẽ bị hao tổn.

Dương khí giống như mặt trời bên trong cơ thể con người, có tác dụng sưởi ấm và bảo vệ. Một khi cơ thể thiếu hụt Dương khí (Dương hư), con người sẽ rơi vào trạng thái mất cân bằng, kéo theo vận số đi xuống.

Dấu hiệu nhận biết người thiếu dương khí

Sợ lạnh, tay chân lạnh: Đây là biểu hiện rõ nhất. Dù thời tiết không lạnh nhưng tay chân vẫn luôn buốt giá, cơ thể hay rùng mình.

Tinh thần uể oải: Luôn cảm thấy mệt mỏi, thiếu sức sống, lười vận động, giọng nói yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt hoặc tối sầm.

Dễ ốm đau: Sức đề kháng kém, dễ bị cảm mạo mỗi khi trái gió trở trời.

Tại sao thiếu dương khí lại khiến vận may sa sút?

Theo quy luật "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", vạn vật đều hút nhau theo trường năng lượng.

Dương khí tượng trưng cho sự quang minh, tích cực, may mắn và phát triển.

Âm khí tượng trưng cho sự u ám, trì trệ, bệnh tật và xui xẻo. Khi cơ thể bạn thiếu dương khí (Âm thịnh Dương suy), bạn sẽ dễ thu hút những năng lượng tiêu cực, tiểu nhân quấy phá, làm việc gì cũng gặp trắc trở, tài lộc khó tụ và tâm trạng luôn bi quan.

Ngừng ngay những thói quen làm hao tổn dương khí

Dương khí rất sợ LẠNH và ẨM. Vì vậy, trước khi muốn bồi bổ, bạn phải ngừng việc làm thất thoát năng lượng.

- Tuyệt đối tránh đồ lạnh: Hạn chế tối đa nước đá, kem, bia lạnh. Sáng sớm ngủ dậy, bụng đang rỗng mà uống nước lạnh là cách nhanh nhất để "giết chết" dương khí.

- Không thức khuya qua 11 giờ đêm: Từ 11h đêm đến 1h sáng (giờ Tý) là lúc Âm khí cực thịnh, dương khí bắt đầu sinh sôi (nhất dương sinh). Nếu lúc này bạn không ngủ say, ngọn lửa dương khí mới nhen nhóm sẽ bị dập tắt.

- Tránh gió lạnh sau khi tắm/gội: Không bao giờ được để tóc ướt đi ngủ. Hạn chế ngồi trực diện với máy lạnh hoặc quạt, đặc biệt là vùng gáy và thắt lưng.

- Đừng để hở cổ chân: Cổ chân có huyệt Tam Âm Giao, nếu để lạnh (như mặc quần tất ngắn vào mùa đông) thì hàn khí sẽ xâm nhập thẳng vào thận, làm suy yếu dương khí từ gốc.

Các phương pháp "Nạp dương khí" chủ động

Ngâm chân nước nóng

Có một nguyên lý: Lạnh bắt đầu từ chân, chân ấm thì thân mới ấm.

Cách làm: Trước khi đi ngủ, ngâm chân vào nước nóng (khoảng 40-45 độ C) ngập mắt cá chân trong 15-20 phút đến khi lưng hơi râm ran mồ hôi. Có thể thêm gừng, muối hoặc ngải cứu.

Tác dụng: Đả thông kinh mạch, đưa dương khí về thận, giúp ngủ ngon.

Tập thể dục hàng ngày

Dương khí sinh ra từ sự vận động, nhưng cần vận động đúng cách:

Nguyên tắc: Tập vừa đủ để cơ thể nóng lên, ra mồ hôi nhẹ (vi hãn). Tránh tập quá sức khiến mồ hôi tuôn như mưa (đại hãn) vì mồ hôi ra quá nhiều sẽ kéo theo dương khí thoát ra ngoài.

Bài tập gợi ý: Đi bộ nhanh, Khí công, Vẩy tay (Dịch Cân Kinh) hoặc bài tập Kim Kê Độc Lập (đứng 1 chân, nhắm mắt) để dẫn khí huyết về phần dưới cơ thể.

Sinh dương khí trong nhà cũng tốt cho dương khí con người

Nhà ở là nơi nuôi dưỡng con người. Một ngôi nhà tràn ngập dương khí sẽ giúp gia đạo hưng vượng, người sống trong nhà khỏe mạnh, minh mẫn và gặp nhiều may mắn. Ngược lại, nhà u tối (Âm khí nặng) sẽ khiến gia chủ dễ sinh bệnh.

Để tăng cường dương khí cho ngôi nhà, có nhiều cách, nhưng dưới đây là những phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất:

1. Tận dụng ánh sáng mặt trời - Phương pháp quan trọng nhất

Mặt trời là nguồn dương khí tự nhiên vĩ đại nhất của vũ trụ.

Cách làm: Hãy thường xuyên mở cửa sổ, kéo rèm cửa để ánh nắng chiếu rọi vào phòng. Ánh nắng không chỉ giúp diệt khuẩn, nấm mốc (những thứ thuộc về Âm) mà còn xua tan uế khí, giúp luân chuyển dòng khí trong nhà. Một ngôi nhà ngập tràn ánh sáng tự nhiên là phong thủy tốt nhất để chiêu tài nạp phúc.

2. Giữ nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ

Sự bừa bộn, rác rưởi tích tụ chính là nơi sản sinh ra Âm khí và tà khí, cản trở sự lưu thông của cát khí.

Cách làm: Hãy dọn dẹp nhà cửa thường xuyên, vứt bỏ những đồ vật cũ hỏng không dùng đến. Giữ cho lối đi, cửa chính và phòng khách luôn thoáng đãng. Sạch sẽ tự khắc sinh ra sinh khí.

3. Tăng cường ánh sáng nhân tạo

Nếu ngôi nhà của bạn bị khuất nắng hoặc thiếu sáng, hãy dùng đèn để bù đắp.

Cách làm: Sử dụng đèn có ánh sáng vàng ấm áp để tạo cảm giác ấm cúng (Dương). Giữ cho phòng khách luôn sáng sủa, tránh để các góc nhà quá tối tăm, ẩm thấp. Bạn có thể bật đèn trường minh (đèn để bàn nhỏ) vào buổi tối để duy trì năng lượng.

4. Gia tăng "nhân khí" - hơi người

Một ngôi nhà quá vắng vẻ, lạnh lẽo sẽ thiếu hụt dương khí.

Cách làm: Thường xuyên nổi lửa nấu cơm, mời bạn bè, người thân đến chơi nhà. Tiếng cười nói, sự vận động của con người và hơi ấm từ bếp lửa chính là nguồn năng lượng Dương sống động nhất, giúp xua tan sự hiu quạnh.

"Vạn vật sinh trưởng nhờ mặt trời, con người sống nhờ dương khí". Muốn cải biến vận mệnh, hãy bắt đầu từ việc chăm sóc chính mình (ngủ sớm, dậy sớm, vận động dưới nắng) và chăm chút cho không gian sống luôn sáng sủa, sạch sẽ. Khi dương khí dồi dào, sức khỏe sẽ đến và may mắn tự nhiên sẽ gõ cửa.