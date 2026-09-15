Nếu bán chính hãng ở Việt Nam, xe điện Tesla sẽ sạc thế nào?

Tương tự các thương hiệu ô tô điện khác khi vào Việt Nam, hạ tầng trạm sạc sẽ là mối quan tâm hàng đầu của người dùng nếu Tesla phân phối chính hãng xe điện.

Gần đây, thông tin Tesla lập công ty ở Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng ô tô trên các diễn đàn trong nước. Hãng tin Reuters nhận định động thái này đánh dấu việc Tesla chính thức gia nhập một trong những thị trường xe điện tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Dẫu vậy, phía chính hãng Tesla hiện chưa xác nhận kế hoạch phân phối sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Việc thành lập doanh nghiệp và đăng ký ngành nghề mới chỉ là những bước đầu, chưa thể khẳng định hãng sẽ mở bán ô tô điện Tesla ở nước ta trong thời gian tới.

Trong trường hợp Tesla thực sự có kế hoạch phân phối ô tô điện tại Việt Nam, hệ thống dịch vụ và hạ tầng sạc sẽ là yếu tố được người dùng quan tâm hàng đầu.

Với Tesla, hãng này vốn rất nổi tiếng với mạng lưới sạc nhanh Supercharger với hơn 80.000 trạm trên toàn cầu. Đây vốn là một trong những lợi thế giúp Tesla vươn lên trở thành hãng xe điện hàng đầu thế giới.

Nếu Tesla bán xe điện tại Việt Nam, hệ thống trạm sạc Supercharger cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện. Ở phiên bản tủ sạc công nghệ V4 mới nhất, công suất sạc có thể đạt tối đa 500 kW với các xe được hỗ trợ.

Trong khi đó, với trụ sạc nhanh Tesla V3 có công suất tối đa 250kW, trong điều kiện phù hợp, một chiếc Model Y có thể đi được thêm 260 km sau 15 phút sạc.

Đáng chú ý, các trụ sạc Supercharger còn có thể sử dụng được cho các loại xe điện ngoài Tesla, bao gồm Ford, GM, Rivian, Hyundai và Stellantis. Điều này nghĩa là hệ thống trạm Supercharger không chỉ phục vụ riêng xe Tesla, mà còn có thể tạo thêm nguồn doanh thu dịch vụ từ khách hàng ngoài, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của hạ tầng.

Mạng lưới Supercharger hiện đã được mở rộng cho nhiều thương hiệu xe điện ngoài Tesla.

Bên cạnh mạng lưới sạc nhanh, Tesla hiện có hơn 50.000 điểm sạc Destination Charging. Đây là hệ thống sạc AC với tốc độ từ chậm đến trung bình, thường được triển khai tại các khách sạn, nhà hàng, văn phòng và khu nghỉ dưỡng.

Người dùng có thể sử dụng ứng dụng Tesla để tìm kiếm trạm sạc, theo dõi quá trình sạc cũng như thực hiện thanh toán. Tại Mỹ, hãng còn đang thí điểm tính năng “xếp hàng online” để hạn chế tình trạng quá tải người chờ sạc.

Tuy nhiên việc phát triển hạ tầng trạm sạc riêng chắc chắn cần nhiều thời gian. Do đó, nếu Tesla có phân phối xe điện tại Việt Nam thì trong thời gian đầu, người dùng nhiều khả năng sẽ chỉ có thể sạc tại showroom chính hãng hoặc chủ động lắp đặt bộ sạc tại nhà.

Một giải pháp khác đó là sử dụng các mạng lưới trạm sạc mở như EV One và Charge+, vốn đang cung cấp các trụ sạc Type 2 và CCS2 tại một số tỉnh, thành.

Việc có thể sử dụng những trụ sạc này hay không còn tùy thuộc vào cấu hình xe Tesla được phân phối tại Việt Nam. Nếu sử dụng chuẩn CCS2 tương tự các phiên bản dành cho thị trường châu Âu, xe có thể kết nối với nhiều trạm sạc mở trong nước.

Phần lớn ô tô điện tại Việt Nam hiện nay sử dụng chuẩn cổng sạc CCS2.

Còn với trường hợp xe dùng cổng sạc NACS như bản Mỹ, người dùng sẽ phải trang bị bộ chuyển đổi, đồng thời khả năng tương thích với các trạm sạc nhanh cũng chưa được đảm bảo.

Việc có quyết định xây dựng trạm sạc hay không sẽ phụ thuộc vào đánh giá của hãng xe về quy mô thị trường, tiềm năng phát triển cũng như mô hình kinh doanh mà hãng lựa chọn tại Việt Nam. Nếu không tự phát triển hệ thống sạc độc quyền, doanh nghiệp có thể chọn phương án gia nhập liên minh, ví dụ như nền tảng "VETC Trạm sạc" của Tasco.