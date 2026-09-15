Yamaha ra mắt xe tay ga 125cc mới với bình xăng 6,9 lít, phanh ABS: Nếu về Việt Nam sẽ cạnh tranh Honda Lead

Yamaha vừa ra mắt mẫu xe tay ga Fuzzy 125 với thiết kế nhỏ gọn và giá bán hấp dẫn tại Trung Quốc, chỉ 11.580 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 44,8 triệu đồng.

Yamaha Fuzzy 125 ra mắt: Bình xăng 6,9 lít, phanh ABS, giá quy đổi chỉ 44,8 triệu đồng.