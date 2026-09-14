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Công an đề nghị tất cả chủ phương tiện vi phạm có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hà Giang
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Các trường hợp này được cơ quan Công an phát hiện vi phạm từ ngày 31/8 đến ngày 6/9.

Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đăng tải thông báo phạt nguội 603 trường hợp vi phạm tốc độ từ ngày 31/8 đến ngày 6/9 trên địa bàn tỉnh. Các trường hợp trên được phát hiện thông qua các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do đơn vị vận hành.

Tại thông báo này, cơ quan Công an đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Danh sách 603 trường hợp vi phạm cụ thể như sau:

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh

Người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định sẽ bị xử phạt ra sao theo Nghị định 168?

Theo Nghị 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, đối với lỗi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h-dưới 10 km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000-1 triệu đồng. Tuy nhiên, lỗi vi phạm này sẽ không bị tạm giữ hay trừ điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10 km/h-20 km/h, mức phạt sẽ là 4-6 triệu đồng, bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô quá tốc độ quy định trên 20 km/h-35 km/h, tài xế bị phạt từ 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Xe ô tô vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị xử phạt từ 12-14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu người điều khiển xe vượt quá tốc độ từ 5-dưới 10 km/h sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10-20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến biển số xe của tất cả người dân trên cả nước
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