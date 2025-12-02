Nên đánh răng trước hay sau khi ăn sáng? Bác sĩ chỉ ra sai lầm hơn 80% người Việt đang mắc phải khi vệ sinh răng miệng

Đa số người Việt có thói quen đánh răng ngay sau khi ngủ dậy rồi mới ăn sáng. Trong khi đó, ở một số quốc gia như Pháp, người dân lại thường ăn sáng trước, sau đó mới vệ sinh cá nhân và đi làm. Vậy thứ tự nào mới tốt cho sức khỏe răng miệng?

Ăn sáng trước hay đánh răng trước ?

Theo các chuyên gia sức khoẻ, khoang miệng là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, gồm vi khuẩn có lợi, có hại và trung tính. Sự cân bằng giữa các nhóm này quyết định sức khỏe răng miệng, giúp tránh các bệnh như viêm nướu, viêm miệng.

Ước tính, có hơn 400 chủng vi khuẩn tồn tại trong miệng con người. 1 gram cao răng ở người khỏe mạnh có đến 10 tỷ vi khuẩn; 1ml nước bọt chứa khoảng 80 triệu vi khuẩn Neisseria; còn 1 gram dịch nướu có thể có tới 1 tỷ liên cầu khuẩn kỵ khí. Khi hại khuẩn chiếm ưu thế, nguy cơ bệnh răng miệng tăng cao.

Chia sẻ quan điểm về câu hỏi "nên ăn sáng trước khi đánh răng, hay đánh răng trước khi ăn sáng", TS. Chu Vương Dũng (Phòng khám Nha khoa, Đại học Tôn Trung Sơn), tin rằng thứ tự đúng là ăn sáng trước – đánh răng sau.

Ông cho rằng thức ăn thô trong bữa sáng đóng vai trò như “bàn chải tự nhiên”, giúp làm sạch bề mặt răng trong quá trình nhai. Mảng bám thường bắt đầu hình thành khoảng 20 phút sau bữa ăn. Vì vậy, nếu đánh răng trước rồi mới ăn sáng, mảng bám sẽ bám lên răng suốt cả ngày. Ngược lại, đánh răng sau bữa sáng sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn cặn thức ăn và vi khuẩn, ngăn ngừa hình thành mảng bám.

Dù thói quen của nhiều người là đánh răng trước khi ăn sáng, chuyên gia khuyến cáo nên đổi lại thứ tự để tối ưu vệ sinh răng miệng.

Ngoài ra, vi khuẩn cần khoảng 12 giờ để phát triển đủ mạnh gây hại, do đó, bạn nên duy trì đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày – buổi sáng và buổi tối. Không nên đánh răng quá 3 lần/ngày để tránh làm mòn men răng.

Có nên đánh răng ngay sau bữa ăn?

Nhiều quan điểm cho rằng phải đợi ít nhất 30 phút sau bữa ăn mới được đánh răng vì thức ăn làm giảm khả năng chống mài mòn của men răng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều này không hoàn toàn chính xác.

Nghiên cứu cho thấy pH trong miệng giảm mạnh ngay sau khi ăn và chạm mức thấp nhất khoảng 12 phút sau đó. Khoảng 30 phút, pH dần trở lại bình thường; chỉ những người bị sâu răng nặng mới mất hơn 1 giờ để pH ổn định. Nước bọt hỗ trợ điều hòa pH nhưng không đủ để bảo vệ răng khỏi lượng lớn cặn thức ăn còn sót lại.

Do đó, không nên chờ quá lâu. Việc đánh răng sau bữa ăn giúp loại bỏ cặn thức ăn kịp thời, giảm nguy cơ sâu răng và bảo vệ men răng tốt hơn.

Ánh Lê (Theo The Paper)