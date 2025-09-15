Cạo râu trước hay sau khi tắm là tốt nhất? Thì ra bấy lâu rất nhiều nam giới vẫn đang làm sai

Trong sinh hoạt hằng ngày, cạo râu tưởng chừng là việc nhỏ nhưng lại có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe làn da nam giới. Không ít người vẫn băn khoăn: nên cạo râu trước hay sau khi tắm thì tốt hơn? Thực tế, phần lớn nam giới đang chọn sai thời điểm mà không hề hay biết.

Cạo râu sau khi tắm – lựa chọn được các chuyên gia khuyến nghị

Theo các bác sĩ da liễu, sau khi tắm bằng nước ấm, lỗ chân lông được giãn nở, lớp da mềm mại hơn, còn sợi râu trở nên mềm và dễ cắt gọn. Điều này giúp lưỡi dao lướt nhẹ nhàng trên da, giảm đáng kể tình trạng trầy xước và cảm giác rát bỏng. Đồng thời, khi cơ thể đã được làm sạch, bụi bẩn và dầu nhờn không còn bám nhiều trên da mặt, nguy cơ viêm nhiễm sau cạo cũng được hạn chế.

Ngoài ra, một số nam giới có thói quen cạo râu ngay sau khi tắm với hơi nước nóng. Đây là thời điểm lớp da mỏng bên ngoài còn ẩm và đàn hồi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cạo râu nhanh chóng, an toàn hơn so với khi da khô ráp.

Cạo râu trước khi tắm – thuận tiện nhưng tiềm ẩn rủi ro

Không ít người chọn cạo râu ngay trước khi bước vào phòng tắm, với suy nghĩ sau đó có thể rửa sạch bọt, máu hay những vết râu vụn còn sót lại. Cách làm này tuy tiện lợi, nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trước khi tắm, sợi râu thường còn cứng và khô, khiến dao cạo khó lướt, dễ gây ra tình trạng rát da, thậm chí tạo vết cắt nhỏ. Với những người có làn da nhạy cảm, việc cạo râu trong điều kiện da chưa được làm mềm có thể dẫn đến mẩn đỏ, viêm nang lông hoặc để lại sẹo nhỏ khó lành.

Đặc biệt, nếu sử dụng dao cạo không đủ sắc, nguy cơ tổn thương càng cao. Việc này không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn khiến nhiều người e ngại mỗi khi cần xuất hiện với diện mạo chỉn chu.

Các chuyên gia cho rằng, cạo râu sau khi tắm bằng nước ấm vẫn là lựa chọn tối ưu. Tuy nhiên, có một lưu ý quan trọng: không nên cạo râu ngay lập tức sau khi tắm nước quá nóng, vì lúc này da đang bị khô, dễ nhạy cảm. Thay vào đó, nên lau mặt nhẹ nhàng, để da còn hơi ẩm, rồi sử dụng kem hoặc gel cạo râu để bảo vệ da khỏi ma sát trực tiếp.

Trong trường hợp bận rộn, không thể tắm trước khi cạo, nam giới có thể thay thế bằng việc rửa mặt bằng nước ấm hoặc đắp khăn ấm trong vài phút. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả, giúp râu mềm ra và lỗ chân lông nở rộng, tạo điều kiện cho quá trình cạo thuận lợi hơn.

Có 2 thời điểm “cấm kỵ”, nam giới chớ nên cạo râu

Bên cạnh thời điểm trước khi tắm, có 2 thời điểm cấm kỵ cạo râu mà năm giới cần ghi nhớ để bảo vệ sức khoẻ:

1. Sau khi tập thể dục vất vả

Tập thể dục không chỉ giúp nâng cao sức đề kháng cho cơ thể mà còn khiến nam giới sung sức, cường tráng, tăng chỉ số quyến rũ.

Tuy nhiên, nhiều nam giới thường có thói quen cạo râu sau khi khi tập thể dục. Hành động có vẻ bình thường này thực tế lại rất nguy hiểm. Bởi, tập thể dục sẽ làm quá trình tuần hoàn máu của cơ thể sẽ tăng tốc khi vận động, các mạch máu đang ở trạng thái giãn ra, nếu bạn vô tình làm trầy xước da trong quá trình cạo sẽ dễ dẫn đến nhiễm trùng.

2. Không cạo râu ngay sau bữa ăn

Ngày nay, nhịp sống gấp gáp khiến nhiều người đàn ông phải chịu áp lực gấp đôi từ công việc, gia đình: Vừa phải chăm sóc vợ con, phụng dưỡng cha mẹ. Đêm về mới có được thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Do đó, nhiều người dần hình thành thói quen sau khi ăn tối mới bắt đầu tắm rửa, cạo râu.

Tuy nhiên, thói quen này cũng tiềm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe. Vì sau khi ăn xong, phần lớn máu cần dồn xuống ruột và dạ dày để giúp tiêu hóa thức ăn. Máu chảy nhanh hơn, cạo râu rất dễ làm tổn thương lớp da bên ngoài. Vì vậy, chỉ nên làm việc này sau sau khi ăn từ 1-2 tiếng.

(Tổng hợp)