Negav và Uyển Ân bị bắt gặp hẹn hò, hành động của nam rapper giữa nơi đông người gây chú ý

Uyển Ân và Negav lại tiếp tục bị "team qua đường" tóm dính khoảnh khắc sánh đôi.

Một trong những cặp đôi tình trong như đã, mặt ngoài còn e của showbiz là Uyển Ân và Negav. Mới đây nhất, cả hai lại tiếp tục bị "team qua đường" bắt gặp khoảnh khắc sánh đôi tại một trung tâm thương mại. Dù cả hai không có bất kỳ tương tác quá thân mật nào, loạt khoảnh khắc đời thường vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, Uyển Ân và Negav diện đồ thoải mái, đeo khẩu trang khi cùng nhau đi mua sắm. Trên trang cá nhân, em gái của Trấn Thành cũng chia sẻ loạt ảnh diện đồ tương tự hình ảnh bị "bắt gặp". Thế nhưng dựa vào khung cảnh xung quanh, netizen dự đoán việc cả hai xuất hiện cùng nhau không phải tại TP.HCM mà cùng nhau đi du lịch.

Ngoài ra, điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả là Negav bị soi đang cầm 2 chiếc túi xách. Một trong hai chiếc túi là món đồ thường xuyên được Uyển Ân sử dụng. Chi tiết này cũng phần nào khiến công chúng có thêm cơ sở chứng minh mối quan hệ hơn mức đồng nghiệp của Uyển Ân và Negav. Tuy nhiên, các suy đoán về chuyện tình cảm vẫn xuất phát từ quan sát và bàn luận của cư dân mạng, chưa được người trong cuộc xác nhận.

Uyển Ân và Negav bị soi hàng loạt hint hẹn hò

Uyển Ân và Negav đã quen biết từ trước khi cùng góp mặt trong Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành. Trong phim, hai người hóa thân thành một cặp vợ chồng nên có khá nhiều phân cảnh tình cảm. Sau khi dự án kết thúc, cả hai vẫn giữ liên lạc, thường xuyên xuất hiện trong những buổi tụ tập cùng nhóm bạn thân.

Cách đây không lâu, mạng xã hội lan truyền những bức ảnh do "team qua đường" ghi lại cảnh cả hai cùng dạo phố. Trong khoảnh khắc ấy, Negav diện trang phục tông đen, còn Uyển Ân chọn outfit đơn giản với áo tím và quần jeans. Điều khiến dân tình đặc biệt chú ý là cả hai thoải mái nắm tay, vừa đi vừa trò chuyện, có nhiều cử chỉ tự nhiên giữa nơi đông người.

Pháp Kiều còn nhiều lần bị cho là "đánh tiếng" về mối quan hệ của cả hai. Trong một buổi đi ăn gần đây cùng Uyển Ân và Negav, nam rapper để lại bình luận: "Nhìn em bén quá, bén đòng". Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại nhanh chóng được cư dân mạng giải mã thành "bóng đèn" khi đọc lái, hàm ý người đi cùng một cặp đôi. Cách đây không lâu, Nhâm Phương Nam cũng lộ ảnh bắt gặp Negav và Uyển Ân đi ăn riêng, vừa đăng lên ít phút đã vội xoá đi.

Ngoài ra, chúng tôi ghi nhận khoảnh khắc Uyển Ân và Negav xuất hiện cùng nhau tại một quán ăn ở TP.HCM. Cả hai lựa chọn trang phục khá đơn giản, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít khi xuất hiện cùng. Trong suốt bữa ăn, cặp đôi ngồi cạnh nhau, thoải mái trò chuyện và tương tác tự nhiên. Đáng chú ý, Negav nhiều lần có những cử chỉ nhẹ nhàng dành cho Uyển Ân trong lúc dùng bữa. Không gian quán khá đông khách nhưng cả hai vẫn giữ sự thoải mái, không quá e dè hay cố tình né tránh ánh nhìn của mọi người. Một chi tiết khác cũng nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng là việc Uyển Ân vui vẻ cầm điện thoại chụp ảnh cho Negav.

Sau khi dùng bữa, Uyển Ân và Negav cùng rời khỏi quán. Cả hai khoác tay nhau bước ra ngoài trước khi lên chung một chiếc taxi. Theo ghi nhận, chiếc xe đưa cả hai di chuyển đến một khu chung cư tại TP.HCM. Trong suốt quãng đường từ xe vào sảnh, Uyển Ân và Negav đi cạnh nhau nhưng không có quá nhiều cử chỉ thân mật.