Nàng "Tiểu Yến Tử" Triệu Vy năm nào giờ đã U50, vóc dáng vẫn trẻ trung nhờ bí quyết bao gồm 6 "chữ"

Sau khi vào vai Tiểu Yến Tử trong bộ phim nổi tiếng "Hoàn châu cách cách" năm 1997, tên tuổi của Triệu Vy vụt sáng kèm biệt danh "Én Nhỏ". Với các khán giả yêu phim ảnh vào thế hệ 7x, 8x... có lẽ vẫn chưa quên được đôi mắt đen láy, khuôn miệng duyên dáng, tính cách lém lỉnh của Triệu Vy. Thời đó, cô cùng Chương Tử Di, Châu Tấn và Từ Tịnh Lôi tạo nên danh sách tứ đại Hoa đán hàng đầu.

Nhan sắc xinh đẹp thời trẻ của Triệu Vy.

Đến năm 2021, Triệu Vy bỗng vướng ồn ào "phong sát" và gần như biến mất khỏi làng giải trí cũng như mọi nền tảng mạng xã hội.

Thi thoảng, cô xuất hiện tại sân bay với phong cách đời thường, giản dị. Dưới những hình ảnh người hâm mộ chụp lại, khán giả vẫn khen ngợi vóc dáng trẻ trung vượt thời gian của nàng "Én Nhỏ" ở tuổi U50.

Vóc dáng trẻ trung vượt thời gian của nàng "Én Nhỏ" ở tuổi U50.

Triệu Vy có vóc dáng trẻ trung như gái 18, bí quyết chỉ bao gồm 6 "chữ"

Trước đây từng có thời gian Triệu Vy bị khán giả soi mói về chuyện tăng cân quá đà, lộ cằm nọng, bụng mỡ, chân tay to... Từ đó, cô đã quyết tâm giảm cân và thành công giảm 15kg trong một thời gian ngắn.

Khi được hỏi về bí quyết giảm cân của mình, Triệu Vy tiết lộ chỉ gói gọn trong 6 chữ: "Bóp mồm miệng, sải đôi chân". Câu nói này mang ý nghĩa rằng: Muốn giảm cân, ngoài hạn chế tiêu thụ lượng thực phẩm dư thừa, Triệu Vy đã tích cực vận động để tiêu hao mỡ và thúc đẩy giảm trọng lượng.

Triệu Vy trẻ trung ở tuổi U50.

Cụ thể như sau:

1. Tập luyện thể dục

2 môn thể thao yêu thích của Triệu Vy đó chính là bơi lội và chạy bộ.

Khi bạn chạy bộ, cơ thể sử dụng năng lượng để duy trì hoạt động, điều này đòi hỏi phải chuyển hóa glucose và chất béo thành năng lượng. Nếu lượng calo tiêu thụ qua việc ăn uống thấp hơn lượng calo mà bạn đốt cháy khi chạy, bạn sẽ giảm cân. Ngoài ra, chạy bộ cũng giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, tăng cường cơ bắp và cải thiện sức khỏe tổng thể, tất cả những yếu tố này cũng có thể góp phần vào việc kiểm soát cân nặng.

Còn bơi lội giúp giảm cân bởi vì đây là một hoạt động tập luyện toàn diện, kích thích cả cơ bắp và hệ thống tim mạch. Khi bơi, cơ thể phải sử dụng nhiều nhóm cơ để vận động trong nước. Điều này làm tăng lượng calo tiêu hao. Bơi lội đòi hỏi năng lượng cao để duy trì hoạt động, giúp đốt cháy chất béo và glucose, từ đó giúp giảm cân. Nước cũng tạo ra sức cản khi bạn bơi, giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp, cải thiện sức khỏe tổng thể và hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng.

Khi bơi, cơ thể phải sử dụng nhiều nhóm cơ để vận động trong nước, điều này làm tăng lượng calo tiêu hao.

2. Thức uống mà Triệu Vy thích nhất

"Én nhỏ" luôn duy trì việc uống nước chanh mỗi ngày. Chanh là nguồn vitamin C tốt, giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm stress oxy hóa. Vitamin C trong chanh có thể giúp giảm nếp nhăn và cải thiện tổng thể sức khỏe của da. Đặc biệt, nước chanh có thể giúp tăng cảm giác no, từ đó giúp kiểm soát lượng thức ăn tiêu thụ.

3. Thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn của Triệu Vy

Trong bữa ăn hàng ngày, Triệu Vy thường xuyên bổ sung rau củ quả, đây là nguồn chất xơ tuyệt vời để thúc đẩy tiêu hóa, đồng thời giúp no lâu hơn. Triệu Vy chia sẻ: "Ăn rau củ quả là cách giúp hạn chế cơn thèm ăn, khiến mình ăn nhanh no mà lại không ảnh hưởng tới quá trình giảm cân". Một số loại rau tốt nhất cho quá trình giảm cân của phụ nữ bao gồm: bắp cải, cải xanh, bông cải xanh, củ cải, rau muống...