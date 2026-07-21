Nàng thơ Vbiz lấy chồng nhạc trưởng được dàn sao đến chúc mừng: Cô dâu mặc váy "bánh lọt" làm lễ, chú rể hôn vợ đắm đuối

Đám cưới cực nghệ và lãng mạn của nữ diễn viên Việt khiến nhiều người hạnh phúc lây.

Sau lễ ăn hỏi và hôn lễ riêng tư, tối 20/7, diễn viên Lan Thy cùng nhạc trưởng Dustin Tiêu chính thức tổ chức tiệc cưới trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và đông đảo đồng nghiệp. Cặp đôi khiến khách mời trầm trồ khi biến không gian tiệc thành một triển lãm nghệ thuật đúng nghĩa, vừa lãng mạn vừa đậm dấu ấn cá nhân.

Khu vực đón khách được tổ chức ở không gian mở đã được phủ kín bởi những tấm phông in tranh khổ lớn tạo cảm giác như bước vào một khu triển lãm giữa thiên nhiên. Bên trong nơi làm lễ, hàng trăm ánh nến được bố trí xen kẽ giữa khu vườn mang đến cảm giác cổ điển như một màn trình diễn nghệ thuật, đúng với tinh thần sáng tạo mà cô dâu chú rể theo đuổi.

Hôn lễ quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của làng giải trí như Kaity Nguyễn, Trúc Anh, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Á hậu Thuỷ Tiên, Emma Lê, Gi A Nguyễn... Dàn khách mời đồng loạt diện dresscode đen - trắng, góp phần tạo nên tổng thể sang trọng và đồng điệu với concept của buổi tiệc.

Lan Thy diện váy cưới trắng đón khách đến dự

Dàn sao hoà vào không gian tiệc cưới độc đáo

Khu vực chụp photobooth cho khách mời trong tiệc cưới

Trong phần đón khách, Lan Thy xuất hiện với chiếc váy cưới trắng ôm dáng, kết hợp khăn voan và trang sức ngọc trai theo phong cách thanh lịch, nền nã. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là khi bước vào nghi thức chính, nữ diễn viên lại thay sang một thiết kế màu xanh lá mềm mại. Đây là lựa chọn khá hiếm gặp bởi phần lớn cô dâu thường giữ nguyên váy trắng trong suốt lễ thành hôn.

Khoảnh khắc xúc động nhất của buổi lễ đến khi Dustin Tiêu ngồi bên cây đàn piano, lặng lẽ chờ cô dâu từ cầu thang bước xuống. Giữa không gian ngập ánh nến và tiếng nhạc, Lan Thy chậm rãi tiến về phía người bạn đời trong ánh mắt dõi theo của gia đình và bạn bè. Cả hai cùng trao lời thề nguyện, gửi đến nhau những lời hứa cho chặng đường phía trước trong sự chứng kiến của những người thân yêu.

Khu vực làm lễ được trang trí lãng mạn như một khu vườn cổ tích

Chú rể nhạc trưởng tự đàn piano, chờ cô dâu bước xuống

Cận visual của cô dâu Lan Thy trong chiếc váy cưới xanh đặc biệt

Suốt buổi lễ, ánh mắt mà Dustin dành cho Lan Thy hay nụ cười rạng rỡ của cô dâu đều khiến không ít khách mời xúc động. Đặc biệt, khoảnh khắc đôi tân lang tân nương ôm nhau và trao nụ hôn dài trên sân khấu tạo nên khung hình đầy lãng mạn, nhận được những tràng pháo tay và tiếng reo hò chúc mừng từ toàn bộ khách mời. Sau phần nghi lễ, cô dâu chú rể tiếp tục hòa mình vào không khí tiệc cưới, thoải mái giao lưu và chụp ảnh cùng bạn bè.

Cô dâu chú rể dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào trên sân khấu (Clip: Tạ Phi Toàn)

Lan Thy và Dustin Tiêu trao nhau lời thề nguyện trong sự chúc phúc của những người thân thiết

Nụ hôn ngọt ngào trong không gian cưới lãng mạn của cặp đôi khiến ai cũng hạnh phúc lây

Đám cưới của cặp đôi diễn viên - nhạc trưởng quá đẹp và lãng

Vào tháng 2/2026, Lan Thy chia sẻ khoảnh khắc được Dustin Tiêu cầu hôn tại đám cưới của người thân. Khi bạn trai bí mật chuẩn bị màn "đánh úp", nữ diễn viên không giấu được sự xúc động, rưng rưng nước mắt trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và những người thân thiết.

Dustin Tiêu khi đó đã quỳ gối trao nhẫn cho Lan Thy sau khi tiệc cưới khép lại. Cặp đôi xác nhận đã gắn bó khoảng 2 năm nhưng gần như không công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Dưới bài đăng thông báo tin vui, nhiều người nổi tiếng đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Ngày 21/6, Lan Thy đăng ảnh trong lễ cưới tại TP.HCM. Lễ cưới diễn ra trong không khí ấm áp và kín đáo, khách mời chủ yếu là gia đình và người thân hai bên.

Đám cưới vào tháng 6 của cặp đôi diễn ra trong không gian kín đáo với sự tham gia của người thân là chính

Sinh năm 1998, Lan Thy từng có thời gian làm mẫu ảnh trước khi bén duyên với diễn xuất. Năm 2022, khi Em Và Trịnh ra mắt, hình ảnh nữ diễn viên với nét đẹp dịu dàng, đôi mắt sâu và biểu cảm tinh tế đã lập tức thu hút sự chú ý. Dù không đảm nhiệm vai chính, Lan Thy vẫn để lại dấu ấn nhờ thần thái điện ảnh - thứ mà không phải diễn viên trẻ nào cũng có được. Trong năm 2025, Lan Thy góp mặt 3 dự án điện ảnh Công Tử Bạc Liêu, Âm Dương Lộ và Nhà Ma Xó.

Chồng Lan Thy tên đầy đủ là Tiêu Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1997, là một nhạc trưởng trẻ được đào tạo bài bản trong và ngoài nước. Anh từng tốt nghiệp trung cấp piano chuyên nghiệp tại Nhạc viện Gracias Music Preparatory School (Hàn Quốc), sau đó tiếp tục theo học tại Nhạc viện Mahanaim ở New York, Mỹ. Sau thời gian du học, Dustin Tiêu trở về Việt Nam theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Chuyện tình ngọt ngào của Lan Thy và nhạc trưởng Dustin Tiêu khiến nhiều người ngưỡng mộ

Ảnh: Tổng hợp