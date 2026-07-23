Nàng thơ showbiz lộ ảnh cùng chủ tịch đi nghỉ dưỡng ở resort 5 sao, diện mạo sau khi lên chức gợi cảm đến khó tin

Nhan sắc hiện tại của nàng thơ H.T khiến dư luận ngỡ ngàng.

Ngày 21/7, tờ Sohu đưa tin "team qua đường" vừa bắt gặp gia đình Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ tại khu nghỉ dưỡng, resort 5 sao Aranya tại Hà Bắc, Trung Quốc. Theo các nguồn tin, chuyến nghỉ mát lần này là "phần thưởng nóng" mà chủ tịch showbiz dành tặng cho Hà Tuệ sau khi cô sinh con đầu lòng. Do đó, những khoảnh khắc đời thường của Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ và con trai Win 10 tháng tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt là diện mạo của mỹ nhân Victoria’s Secret sau gần 1 năm sinh con.

Trong loạt ảnh lan truyền, Hà Tuệ diện váy lụa mỏng manh khéo khoe vóc dáng thon gọn chuẩn từng milimet và tấm lưng trần gợi cảm. Bên cạnh nhan sắc ngày càng quyến rũ và mặn mà, điều gây ấn tượng hơn cả là làn da trắng nổi bật của Hà Tuệ. Theo người qua đường, nước da của nữ người mẫu gần như "phát sáng" dưới ánh nắng hè, nhìn từ xa chưa rõ mặt cũng đã biết đó là 1 mỹ nhân. Trên MXH, cư dân mạng khen ngợi Hà Tuệ quả xứng danh với câu "gái một con trông mòn con mắt". Nhiều netizen nhìn vóc dáng hậu sinh con của Hà Tuệ mà cảm thấy như bị "bạo lực mạng", bởi cô quá đỗi hoàn hảo và quyến rũ.

Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình đang đi nghỉ dưỡng ở resort 5 sao. Ảnh: Sina.

Trong hình ảnh mới nhất do "team qua đường" ghi lại, Hà Tuệ gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn, thậm chí còn thêm phần xinh đẹp và gợi cảm hơn sau khi sinh con. Ảnh: Sina.

Nước da trắng đến phát sáng của Hà Tuệ qua ảnh chụp cam thường. Ảnh: Sohu.

Theo những người có mặt tại khu nghỉ dưỡng, gia đình Hà Tuệ mang theo đội ngũ bảo mẫu hùng hậu, có đến 3 người để hỗ trợ đẩy xe nôi, mang hành lý và chăm sóc bé Win trong suốt kỳ nghỉ. Nhờ vậy, cặp đôi vẫn có thời gian thư giãn, vận động và tận hưởng không gian biển mà vẫn luôn có người đồng hành cùng con trai. Dù đang trong kỳ nghỉ với chồng con, Hà Tuệ vẫn liên tục xử lý công việc. Nhiều khoảnh khắc cho thấy cô vừa đi dạo vừa nghe điện thoại, trả lời tin nhắn và trao đổi với đối tác. Trở lại showbiz sau khi sinh con, lịch trình của nữ siêu mẫu được cho là khá dày đặc. Tuy nhiên, cô vẫn ưu tiên dành thời gian cho gia đình mỗi khi có thể. Dù con trai đã sắp tròn 1 tuổi, Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình vẫn chưa công bố kế hoạch tổ chức đám cưới.

Có con với nhau đã gần 1 năm, Hà Tuệ - Trần Vỹ Đình vẫn im re về kế hoạch kết hôn. Ảnh: Sina.

Hà Tuệ chơi cùng con trai đầu lòng ở bãi biển. Ảnh: Weibo.

Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ vướng nghi vấn hẹn hò vào tháng 8/2021. Khi đó, nam diễn viên bị bắt gặp đưa đón Hà Tuệ trong nhiều ngày. Tuy nhiên, cả 2 chưa bao giờ lên tiếng về mối quan hệ của mình. Dù vậy, công chúng vẫn rất ủng hộ chuyện tình cảm của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ. Họ kín đáo, không sử dụng đời tư để PR tên tuổi và có ngoại hình lẫn sự nghiệp "xứng đôi vừa lứa".

Vào tháng 3/2023, cặp sao được tiết lộ gặp trục trặc và chia tay nhau 1 thời gian. Đến cuối năm 2023, họ mới cho nhau cơ hội, hàn gắn mối quan hệ tình cảm. Giữa tháng 8/2025, cặp sao gây bão showbiz Trung Quốc khi công bố con trai đầu lòng. Quý tử của cặp sao lập tức trở thành "em bé ngậm thìa vàng" hot nhất xứ tỷ dân, với xuất thân trong mơ.

Xuất hiện trên tạp chí Harper's Bazaa, Hà Tuệ tâm sự cô đã đối mặt với 90 ngày đau đớn, thậm chí gặp nguy hiểm tính mạng và phải phẫu thuật đến 2 lần khi sinh con đầu lòng. Theo siêu mẫu Victoria's Secret, 45 ngày sau ca sinh mổ, cô được phát hiện có cục máu đông ở tử cung, có thể gây nhiễm trùng băng huyết đe dọa tính mạng. Do gặp biến chứng hậu sản, cô phải lên bàn mổ khẩn cấp lần 2 và phải chịu đau đớn thêm 45 ngày nữa. Hai ca phẫu thuật khiến Hà Tuệ kiệt quệ sức khỏe, tâm trạng trở nên nhạy cảm quá mức do bị rối loạn nội tiết tố. Không chỉ vậy, cô còn suýt rơi vào trầm cảm vì gặp áp lực nuôi con khi em bé khóc không ngừng.

Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ xác nhận có con chung vào năm ngoái. Quý tử của cặp sao lập tức gây sốt mạng xã hội với xuất thân ngậm thìa vàng ngay từ khi chào đời. Ảnh: Sina

Trần Vỹ Đình sinh năm 1985, ngoài là tài tử hàng đầu showbiz Hoa ngữ, còn là thiếu gia của 1 gia tộc giàu có bậc nhất đất Hong Kong (Trung Quốc). Cha nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm là trùm bất động sản, anh trai Trần Vỹ Đình làm trong ngành vận tải biển, còn chị gái điều hành 1 doanh nghiệp may mặc có nhiều nhà máy ở Dubai.

Bản thân Trần Vỹ Đình nắm giữ gia sản lên tới hàng trăm triệu NDT (hàng trăm tỷ đồng). Nam diễn viên có 2 biệt thự trong The Leighton Hill - khu dân đắt đỏ nhất thế giới. Anh cũng từng khiến dân tình "lác mắt" khi xuống phố với những chiếc xe đến từ các thương hiệu hàng đầu như Rolls-Royce, Lamborghini, Audi, Mercedes-Benz, Maserati... trong đó có những chiếc là phiên bản giới hạn hoặc được sản xuất riêng.

Trần Vỹ Đình là "tổng tài ngoài đời thực" của Cbiz. Ảnh: Weibo

Trong khi đó, Hà Tuệ là người mẫu hàng đầu Trung Quốc, được mệnh danh là "Hà tiên cô" vì sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt đậm nét Á Đông. Cô là 1 trong số ít người mẫu Trung Quốc từng biểu diễn cho show thời trang nội y của Victoria's Secret. Hà Tuệ cũng là người mẫu xứ tỷ dân sải bước nhiều nhất ở "đêm thời trang sexy nhất hành tinh" (hơn 8 lần).

Vẻ đẹp ngọt ngào, sexy của Hà Tuệ. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu