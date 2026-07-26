“Nàng thơ” của Sơn Tùng M-TP tăng cân không còn nhận ra

Gần đây, “nàng thơ của Sơn Tùng M-TP” gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện, body không còn mảnh mai như trước.

Mới đây, hình ảnh CARA tham gia sự kiện ra mắt MV Dịu Dàng Dịu Dàng của Ái Phương thu hút nhiều sự quan tâm. Nữ ca sĩ vẫn lựa chọn mái tóc ngắn quen thuộc cùng phong cách ăn mặc tối giản, không quá cầu kỳ. Tuy nhiên, điều khiến cô trở thành tâm điểm lại là sự thay đổi về vóc dáng.

CARA xuất hiện tại một sự kiện mới đây. Nguồn: Thám tử showbiz.

So với hình ảnh mảnh mai từng gắn liền với tên tuổi, CARA hiện có ngoại hình đầy đặn hơn. Dù diện chiếc váy đen ôm sát cơ thể, sự thay đổi này vẫn khá rõ qua những khung hình được camera ghi lại.

Không ít cư dân mạng thừa nhận phải nhìn kỹ mới nhận ra mỹ nhân này.

Một số ý kiến cho rằng nếu chỉ nhìn từ góc nghiêng hoặc những khung hình không thấy rõ gương mặt, rất khó để liên tưởng đây là CARA - cô gái từng nổi tiếng với vóc dáng nhỏ nhắn và hình tượng "nàng thơ" nhiều năm trước.

CARA (áo đen và Ái Phương. Nguồn: saptinshowbiz.official

CARA xuất hiện với vẻ ngoài có phần đầy đặn. Nguồn: Thám tử showbiz.

Song, nhiều người cũng nhận xét gương mặt của CARA gần như không thay đổi nhiều. Nữ ca sĩ vẫn giữ được những đường nét thanh tú vốn là điểm mạnh của mình, chỉ khác ở việc vóc dáng có phần… tròn hơn trước.

Bên dưới những hình ảnh được chia sẻ, cư dân mạng để lại nhiều bình luận như: "Dạo này mũm mĩm hơn thấy rõ luôn ấy", "Mặt vẫn xinh nha, kiểu lên cân nhưng mặt không lên theo", "Lâu rồi không thấy xuất hiện nên nhìn khác quá", "Nhận không ra luôn, trước giờ gầy nhom mà", hay "Body thay đổi nhiều thật".

Đây cũng không phải lần đầu tiên CARA trở thành tâm điểm vì sự thay đổi ngoại hình.

Hồi tháng 1 năm nay, người đẹp xuất hiện tại fanmeeting của Duy Khánh và cùng nam diễn viên biểu diễn ca khúc Thôi Miên. Khi đoạn clip ghi lại màn nhảy của cả hai lan truyền trên mạng xã hội, ngoại hình của CARA nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận nhiều hơn cả phần trình diễn. Thời điểm đó, nhiều khán giả nhận xét cô tăng cân rõ rệt so với trước, dù đã lựa chọn trang phục tối màu với phom dáng rộng.

CARA trong fanmeeting của Duy Khánh. Nguồn: MXH.

Cũng từ đây, không ít người bắt đầu so sánh diện mạo hiện tại của CARA nhiều năm trước, đặc biệt là vào giai đoạn cô làm "nàng thơ" của Sơn Tùng M-TP trong MV Nơi Này Có Anh - được coi là “đỉnh cao visual”.

CARA thời làm nàng thơ trong MV của Sơn Tùng M-TP. Nguồn ảnh: MV Nơi Này Có Anh

Khi ấy, nữ ca sĩ ghi điểm với vẻ đẹp trong trẻo, gương mặt thanh tú và vóc dáng mảnh mai, thậm chí nhiều khán giả còn gọi cô là một trong những "nàng thơ" ấn tượng của Vpop. Dù đã gần 10 năm trôi qua, loạt hình ảnh trong Nơi Này Có Anh vẫn thường xuyên được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Bởi vậy, mỗi lần CARA xuất hiện với diện mạo khác trước, đặc biệt là khi vóc dáng có nhiều thay đổi, công chúng lại không tránh khỏi việc so sánh với hình ảnh từng giúp cô ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

CARA năm 2021. Nguồn ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến so sánh, cũng có không ít khán giả lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ. Nhiều người cho rằng CARA vốn thuộc tạng người dễ tăng cân, trong khi thời gian gần đây cô cũng không hoạt động nghệ thuật quá sôi nổi như trước. Một số ý kiến còn cho rằng việc ít tập luyện hoặc thay đổi lối sống có thể ảnh hưởng đến vóc dáng, tuy nhiên đây đều chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng bởi CARA chưa từng lên tiếng về vấn đề này.

Cara Phương hiện sở hữu kênh TikTok với hơn 841K follower, vẫn đều đặn update các bài đăng visual, đi diễn, song với tần suất khoảng 3-4 bài/tháng.

Instagram có hơn 137N follower cũng tương tự.

Cô cũng không còn đi show nhiều như trước mà thỉnh thoảng xuất hiện ở một vài sự kiện của đồng nghiệp, bạn bè.

CARA dạo này.Nguồn ảnh: FBNV.

Cara Phương (tên thật là Nguyễn Thanh Huệ Phương, sinh năm 1995 tại Vĩnh Long) là một nữ ca sĩ, diễn viên và người mẫu ảnh trẻ nổi bật tại Việt Nam. Cô bắt đầu được công chúng chú ý khi đóng vai nữ chính trong MV "Nơi này có anh" của Sơn Tùng M-TP vào năm 2017. Vào năm 2012, cô tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ.