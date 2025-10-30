Nàng thích nhất điều gì khi ân ái?

Sự cảm nhận và sở thích khi ân ái của phụ nữ là điều mà giới khoa học vẫn xem là vùng mờ của khoa học tình dục học.

Phụ nữ thích gì khi ân ái?

Nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng, Đại học Indiana (Mỹ) được đăng tải trên Journal of Sex & Marital Therapy. Giáo sư Debby Herbenick là người dẫn đầu nghiên cứu.

Nghiên cứu được thực hiện trên hơn 1.000 phụ nữ Mỹ trong độ tuổi từ 18 - 94. Đây là nghiên cứu quy mô toàn quốc đầu tiên mô tả chi tiết cách phụ nữ cảm nhận niềm vui thể xác khi làm “chuyện ấy”.

Theo nhóm tác giả, không tồn tại một “công thức” chung khiến tất cả phụ nữ đều cảm thấy thỏa mãn. Trái lại, 41% số người tham gia chỉ thích một kiểu chạm nhất định, từ vị trí, nhịp độ đến mức độ áp lực. Điều này cho thấy mỗi người có “ngôn ngữ cơ thể” riêng. Trong khi đó, việc trò chuyện, thấu hiểu giữa hai người là yếu tố then chốt để cảm xúc được trọn vẹn.

“Trước đây, các nghiên cứu chủ yếu dựa vào số lượng người tham gia nhỏ từ các phòng khám hoặc sinh viên nên không phản ánh được thực tế. Chúng tôi muốn triển khai với quy mô lớn hơn để hiểu hơn về cách phụ nữ thật sự cảm nhận khoái cảm”, giáo sư Herbenick chia sẻ.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy gần 75% phụ nữ cho biết việc kích thích vùng nhạy cảm bên ngoài là điều cần thiết hoặc giúp tăng khoái cảm trong lúc gần gũi. Chỉ 18% cho biết họ có thể đạt cực khoái chỉ nhờ sự xâm nhập thông thường.

“Chuyện ấy”: Tưởng đơn giản nhưng lại phức tạp

Những con số ở trên được giới chuyên môn đánh giá là “cú hích nhận thức”, giúp thay đổi quan điểm còn phổ biến rằng sự hòa hợp thể xác chỉ đến từ một hướng tiếp cận duy nhất. Ngược lại, cảm xúc và sự giao tiếp tinh tế giữa hai người mới chính là yếu tố quyết định chất lượng chuyện chăn gối.

PGS Brian Dodge, đồng tác giả nghiên cứu, nhấn mạnh: “Kết quả này bác bỏ quan niệm sai lầm rằng có những bí quyết ‘yêu’ áp dụng được cho tất cả. Mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau. Đồng thời, việc nghiên cứu niềm vui, khoái cảm bên cạnh các rối loạn tình dục là bước tiến quan trọng trong y học tình dục”.

Đại học Indiana cũng đang mở rộng hướng tiếp cận sang sức khỏe sinh sản, tâm lý giới và sự thay đổi khoái cảm của phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh hoặc sau sinh.

Theo các chuyên gia, hiểu đúng về “chuyện ấy” không chỉ để tăng sự gắn kết giữa các cặp đôi, mà còn giúp phụ nữ chủ động chăm sóc sức khỏe sinh lý và tinh thần. Nhiều nghiên cứu cho thấy đời sống tình dục viên mãn có liên quan đến giảm stress, cải thiện tuần hoàn và giấc ngủ, đồng thời góp phần duy trì mối quan hệ tình cảm lành mạnh.

Nguồn: Medical Xpress