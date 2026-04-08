Nắng nóng mới chớm, 1 nhóm bệnh đã tăng vọt 20%: Bác sĩ cảnh báo điều nhiều người đang chủ quan

Chỉ trong tuần đầu của đợt nắng nóng, số ca khám đã tăng từ 10–20% so với thời điểm trước đó, báo hiệu một mùa cao điểm bệnh da liễu đang đến sớm hơn dự kiến.

Theo bác sĩ Vũ Thị Phương Dung, Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Da Liễu Trung ương), xu hướng gia tăng bệnh nhân da liễu trong mùa hè là quy luật lặp lại hằng năm. Tuy nhiên, năm nay có nhiều biến động khó lường do thời tiết thay đổi thất thường.

Ngay từ những ngày đầu nắng nóng, số bệnh nhân đã tăng đáng kể. Nếu như tuần trước lượng bệnh nhân ở mức ổn định thì sang tuần này đã tăng khoảng 10–20%. Dự báo đến tháng 6–7, con số này còn tiếp tục tăng cao hơn nữa, bác sĩ Dung cho biết.

Thống kê những năm trước cho thấy, vào mùa đông, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 900–1.000 lượt khám. Tuy nhiên, khi bước vào cao điểm mùa hè (tháng 7–8), con số này có thể tăng gấp đôi, thậm chí lên tới 2.000–2.500 lượt/ngày.

Giữa giờ chiều ngày 7/4, số lượng bệnh nhân tại khoa khám bệnh còn khá đông (ảnh: N.M).

Điều đáng chú ý là năm nay, lượng bệnh nhân tăng sớm hơn. Ngay sau Tết, thay vì giảm như thông lệ, số ca khám đã duy trì ở mức cao, phản ánh sự thay đổi rõ rệt của yếu tố thời tiết và môi trường.

Trong số các bệnh nhân đến khám, không ít trường hợp mắc bệnh do thiếu bảo vệ da khi tiếp xúc ánh nắng.

Anh Nguyễn Quý Duy (sinh năm 1994, Hải Phòng) là một ví dụ. Sau chuyến du lịch 3 ngày tại Đà Nẵng – Hội An, anh xuất hiện nhiều nốt mụn li ti lan rộng trên mặt. Ban đầu chỉ là vài nốt nhỏ ở trán, nhưng sau khi trở về, tình trạng trở nên nặng hơn.

“Khi đi du lịch, tôi tiếp xúc với nắng liên tục, nhiệt độ ngoài trời hơn 30 độ, nắng rất gắt. Tôi không che chắn gì, cũng không dùng thêm sản phẩm bảo vệ da ngoài sữa rửa mặt thông thường. Sau đó da bắt đầu nổi nhiều mụn hơn”, anh Quý chia sẻ.

Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận anh bị viêm nang lông – một bệnh lý phổ biến trong mùa nóng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc da tiết nhiều mồ hôi, dầu nhờn, kết hợp bụi bẩn khiến lỗ chân lông bị bít tắc.

Không chỉ riêng trường hợp này, nhiều bệnh nhân khác cũng nhập viện với các biểu hiện tương tự như nấm da, rôm sảy, viêm da dị ứng...

Vì sao mùa hè dễ bùng phát bệnh da?

Bác sĩ Dung cho hay, thời tiết nắng nóng tạo ra nhiều yếu tố bất lợi cho làn da. Nhiệt độ cao kết hợp tia UV mạnh khiến hàng rào bảo vệ da bị suy yếu. Đồng thời, cơ thể tăng tiết mồ hôi và bã nhờn, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, nấm phát triển.

Các bệnh da thường gặp trong mùa hè bao gồm: Viêm da do ánh nắng; Rôm sảy, dị ứng; Nấm da (nấm thân, nấm kẽ, nấm chân); Viêm nang lông, mụn trứng cá; Bệnh da do côn trùng…

Đặc biệt, những bệnh này có xu hướng tái phát nhiều lần trong cùng một mùa nếu không được điều trị triệt để và phòng ngừa đúng cách.

Một bệnh nhân gặp vấn đề về da ngày hè đang được bác sĩ Dung khám, ảnh: N.M.

Bác sĩ Dung cho biết: “Nhiều bệnh nhân có tâm lý chủ quan, chỉ khi xuất hiện ngứa, đỏ hoặc tổn thương lan rộng mới đi khám. Điều này khiến việc điều trị kéo dài và dễ tái phát”.

Không chỉ những người thường xuyên làm việc ngoài trời, dân văn phòng cũng là nhóm dễ gặp các vấn đề về da trong mùa hè.

Việc ngồi điều hòa liên tục có thể khiến da bị khô, mất nước, làm suy giảm chức năng bảo vệ tự nhiên. Trong khi đó, thói quen đi giày kín cả ngày lại làm tăng nguy cơ nấm da chân do môi trường ẩm.

Cảnh báo mùa cao điểm phía trước

Dù mới chỉ bước vào đầu mùa nắng nóng, nhưng những gì đang diễn ra tại các cơ sở y tế cho thấy áp lực bệnh nhân da liễu sẽ còn gia tăng mạnh trong thời gian tới. Nếu thời tiết tiếp tục diễn biến cực đoan, nắng nóng kéo dài xen kẽ mưa ẩm, nguy cơ bùng phát các bệnh da sẽ càng rõ rệt.

Bác sĩ Dung cảnh báo, việc chủ quan với những dấu hiệu ban đầu như ngứa, nổi mụn hay bong tróc da có thể khiến bệnh tiến triển nặng hơn. Chủ động phòng ngừa và thăm khám sớm vẫn là giải pháp quan trọng nhất để bảo vệ làn da trong mùa hè khắc nghiệt.

Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh da liễu trong mùa hè, bác sĩ Dung khuyến cáo người dân cần chủ động chăm sóc và bảo vệ da ngay từ sớm.

Bác sĩ Dung khuyến cáo người dân phòng ngừa các vấn đề về da khi nắng nóng, ảnh: N.M.

Một số nguyên tắc quan trọng gồm:

- Bảo vệ da khi ra ngoài: Sử dụng áo chống nắng, mũ, khẩu trang và đặc biệt là kem chống nắng phù hợp với từng loại da. Nên bôi trước khi ra ngoài khoảng 20 phút và nhắc lại sau mỗi 2–3 giờ.

- Giữ da sạch và thông thoáng: Rửa mặt, tắm rửa thường xuyên bằng sản phẩm phù hợp để loại bỏ mồ hôi và bã nhờn, tránh bít tắc lỗ chân lông.

- Hạn chế môi trường ẩm: Giữ cơ thể khô ráo, thay quần áo, tất thường xuyên. Với người phải đi giày, nên chọn loại thoáng khí.

- Dưỡng ẩm hợp lý: Ngay cả trong mùa hè, việc dưỡng ẩm vẫn cần thiết, đặc biệt khi sử dụng điều hòa nhiều.

- Bổ sung nước: Uống đủ 2–3 lít nước mỗi ngày, có thể bổ sung thêm nước hoa quả để duy trì độ ẩm cho da.

- Chế độ sinh hoạt phù hợp: Trẻ nhỏ cần mặc quần áo thoáng mát để tránh rôm sảy. Người cao tuổi nên tăng cường dưỡng ẩm vì da dễ khô.