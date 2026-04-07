Đi khám da liễu, người đàn ông ngoài 40 tuổi nhận kết quả không ngờ từ một lần “thích của lạ”

Bệnh nhân đến khám trong tình trạng xuất hiện vết loét ở vùng sinh dục kéo dài khoảng một tuần. Trước đó, người này từng đi khám và được làm test nhanh HIV và giang mai, cho kết quả âm tính. Với nhận định ban đầu là tổn thương do nhiễm khuẩn thông thường, bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc bôi kháng nấm kết hợp truyền kháng sinh trong 5 ngày.

Tuy nhiên, sau điều trị, vết loét không những không thuyên giảm mà còn có xu hướng lan rộng. Lo lắng, bệnh nhân quyết định đi khám lại để tìm nguyên nhân chính xác.

Khai thác bệnh sử cho thấy, khoảng 3 tuần trước khi xuất hiện triệu chứng, bệnh nhân có quan hệ tình dục không an toàn khi “tìm cảm giác mới lạ”. Đây được xem là yếu tố nguy cơ quan trọng giúp định hướng chẩn đoán.

Theo ThS.BS Nguyễn Thu Trang – Chuyên khoa Da liễu, Phòng khám Đa khoa Medlatec Thanh Xuân, khám lâm sàng ghi nhận một vết loét đơn độc tại rãnh quy đầu, kích thước khoảng 6x8 mm, bờ rõ, nền cứng, không gây đau. Ngoài ra, bệnh nhân có hạch bẹn hai bên, mật độ chắc, ấn đau nhẹ. Dựa trên các dấu hiệu này, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân mắc giang mai giai đoạn sớm và chỉ định thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu.

Kết quả cho thấy xét nghiệm PCR tại vị trí vết loét và dịch niệu đạo đều dương tính với giang mai. Đồng thời, bệnh nhân còn được phát hiện nhiễm nấm Candida ở niệu đạo. Từ đó, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc giang mai giai đoạn sớm kèm nhiễm nấm và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Sau một tuần điều trị, tổn thương loét thu nhỏ rõ rệt, đáp ứng tốt. Đáng chú ý, sau khi được tư vấn, vợ bệnh nhân cũng đi kiểm tra và có kết quả dương tính với giang mai, cho thấy nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng nếu bệnh không được phát hiện kịp thời.

Bác sĩ Thu Trang cho biết, giang mai là bệnh nhiễm khuẩn do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra, chủ yếu lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn. Ngoài ra, bệnh cũng có thể lây qua tiếp xúc trực tiếp với tổn thương hở hoặc từ mẹ sang con trong thai kỳ.

Bệnh tiến triển qua nhiều giai đoạn với biểu hiện khác nhau. Ở giai đoạn sớm (thời kỳ I), người bệnh thường xuất hiện săng giang mai – vết loét nông, bờ rõ, nền cứng, không đau, dễ bị bỏ qua do có thể tự lành sau vài tuần. Sang thời kỳ II, bệnh có thể gây ban dát sẩn toàn thân, đặc biệt ở lòng bàn tay, bàn chân, kèm theo các triệu chứng như sốt nhẹ, mệt mỏi, rụng tóc từng mảng. Đây là giai đoạn có khả năng lây nhiễm cao.

Sau đó, bệnh có thể bước vào giai đoạn tiềm ẩn với hầu như không có biểu hiện lâm sàng, trước khi tiến triển đến giai đoạn muộn nếu không được điều trị. Ở giai đoạn này, giang mai có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến tim mạch, thần kinh hoặc hình thành các củ giang mai phá hủy mô, để lại di chứng nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Thu Trang cảnh báo, giang mai giai đoạn sớm thường có biểu hiện kín đáo, dễ bị nhầm lẫn với các bệnh da liễu thông thường. Đặc biệt, các xét nghiệm test nhanh có thể cho kết quả âm tính trong giai đoạn đầu, khiến người bệnh chủ quan.

Do đó, khi có dấu hiệu nghi ngờ hoặc có yếu tố nguy cơ như quan hệ tình dục không an toàn, người dân nên đi khám sớm tại các cơ sở y tế uy tín. Việc kết hợp thăm khám lâm sàng với các xét nghiệm đặc hiệu đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán chính xác, điều trị kịp thời và hạn chế lây lan bệnh trong cộng đồng.