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Nắng nóng càn quét châu Âu, Paris cấm bán rượu

Kông Anh
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Giới chức Pháp cho biết việc uống rượu nơi công cộng sẽ bị cấm ở Paris, do các bệnh viện trong và xung quanh thủ đô đang quá tải vào đợt nắng nóng kỷ lục.

Theo NDTV, giới chức Pháp thông báo việc tiêu thụ rượu bia trên đường phố và các địa điểm công cộng khác cũng như việc bán rượu bia mang đi sẽ bị cấm tại thủ đô Paris kể từ ngày 26/6. "Chúng tôi đang đạt đến điểm quá tải tại các cơ sở y tế" , cảnh sát trưởng Paris, ông Patrice Faure thông tin và nhấn mạnh "số ca nhập viện vẫn tiếp tục tăng".

"Tôi phải đảm bảo áp lực sẽ giảm xuống", ông Faure nói, đồng thời liệt kê một loạt biện pháp để giảm thiểu tình trạng này.

Người dân ở nhiều nơi trên nước Pháp tìm đến các con sông để giải nhiệt. (Ảnh: AP)

Cụ thể, chính quyền Paris cấm tiêu thụ rượu bia nơi công cộng từ 12h ngày 26/6 đến 7h ngày 27/6 và từ 12h ngày 27/6 đến 7h ngày 28/6. "Lệnh cấm này không áp dụng cho những khu vực công cộng thường được các nhà hàng và quán bar có giấy phép hợp lệ sử dụng", sở cảnh sát Paris thông báo.

Cùng với đó, việc bán rượu mang đi sẽ bị cấm từ 14h ngày 26/6 đến 7h ngày 27/6 và từ 18h ngày 27/6 đến 7h ngày 28/6. Sắc lệnh nêu rõ: "Lệnh cấm này áp dụng cho cả cửa hàng bán lẻ chỉ chuyên bán các loại đồ uống đó".

Tại khu vực tháp Eiffel cùng nhiều địa điểm công cộng khác, chính quyền phải tiến hành lắp đặt hệ thống phun sương để giúp người dân và du khách giải nhiệt. Một số chương trình ngoài trời buộc hủy bỏ do thời tiết khắc nghiệt.

Trước đó, Pháp cũng từng đưa quy định cấm uống rượu bia ở các khu vực "cảnh báo đỏ" và yêu cầu nhà tổ chức sự kiện ngày hội âm nhạc phải hạn chế tiêu thụ rượu để "bảo vệ các dịch vụ khẩn cấp và cho phép nhân viên y tế tập trung chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất".

Quy định đưa ra trong bối cảnh khoảng một phần ba lãnh thổ Pháp đang được đặt trong tình trạng "cảnh báo đỏ" về nắng nóng. Nhiệt độ tại một số khu vực lên tới 40°C và được dự báo còn tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Chính phủ Pháp huy động lực lượng cứu hộ và quân đội để nâng cao khả năng ứng phó cháy rừng, tăng cường giám sát nguồn nước phục vụ nhà máy điện hạt nhân và yêu cầu 845 trường học đóng cửa hôm 23/6.

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